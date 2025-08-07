Prediksi Borneo FC Vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus: Nadeo Targetkan 3 Poin

Bisnis Indonesia Premium
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 17:57
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Arga Winata menargetkan poin penuh saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara Presisi pada pekan pertama Super League akan digelar di Stadion Segiri Samarinda, Jumat (8/8) sore WIB.

Meski lawan datang sebagai tim promosi, Nadeo tetap mewaspadai kekuatan lawan dan menilai pertandingan akan berlangsung sengit.

“Sebagai pemain pada pertandingan pertama melawan tim yang bagus juga, saya rasa akan berjalan seru juga. Apalagi main di kandang sendiri, kita tidak mau kalah. Mendapatkan 3 poin penting untuk menjaga kepercayaan diri kita untuk laga-laga selanjutnya, sekaligus membuktikan kesiapan musim ini,” tutur mantan penjaga gawang Bali United FC itu.

Apalagi selama dua pekan lalu, Borneo FC telah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan mengarungi musim baru.

Nadeo menyebut bahwa motivasi tim tidak hanya soal klub, tapi juga menyangkut keluarga dan kebanggaan terhadap masyarakat Samarinda.

“Kita sebagai pemain bekerja untuk Borneo FC, selalu menunjukkan yang terbaik, termasuk secara individu, kita serius menghadapi musim ini, apalagi akan berdampak juga untuk kota yang kita bela ini,” tambahnya.

Meskipun dengan kehadiran pemain baru di sektor penjaga gawang baru, Syahrul Trisna juga dinilai sebagai tambahan kekuatan yang positif. Dia mengaku sudah cukup mengenal sosok mantan penjaga gawang Persikabo itu.

“Saya rasa bagus, karena ini bukan pertama kali kita satu tim. Di timnas kita juga pernah satu tim. Jadi siapapun yang dipilih, tergantung dari pelatih,” kata Nadeo.

Borneo FC berharap memulai musim dengan hasil maksimal, sekaligus menjaga semangat dan antusiasme suporter di Samarinda. Dukungan penuh di kandang sendiri akan menjadi kekuatan tambahan dalam misi meraih kemenangan perdana.

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : iLeague

