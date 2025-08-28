Bisnis Indonesia Premium
Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis

Hugo Ekitike, meski tampil gemilang di Liverpool, tak dipanggil timnas Prancis oleh Didier Deschamps untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:31
Pemain Liverpool, Jeremie Frimpong dan Hugo Ekitike/Reuter
Pemain Liverpool, Jeremie Frimpong dan Hugo Ekitike/Reuter

Bisnis com, JAKARTA - Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, tidak memanggil penyerang Liverpool, Hugo Ekitike, untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Ukraina dan Islandia.

Tetapi Deschamps untuk pertama kalinya memanggil pemain sayap AS Monaco, Maghnes Akliouche, demikian laman FFFn pada Rabu.

Ekitike mengawali kariernya di Liverpool dengan impresif berkat tiga gol dalam tiga pertandingan sejak didatangkan dari Eintrahct Frankfurt musim panas ini.

Namun, penyerang 23 tahun itu masih harus menunggu kesempatan dipanggil masuk timnas senior yang persaingannya sangat ketat.

Akliouche sudah lama masuk radar tim senior Prancis berkat penampilan impresifnya bersama AS Monaco yang membuatnya diincar klub-klub besar Eropa.

Ia juga bagian dari tim asuhan Thierry Henry yang meraih medali perak Olimpiade Paris tahun lalu.

Rayan Cherki, yang melakukan debut bersama tim senior Prancis pada Juni dallam final UEFA Nations League sebelum bergabung dengan Manchester City dari Lyon, juga masuk skuad.

Gelandang Marseille Adrien Rabiot tetap dipanggil meski sedang dibekukan klubnya dan dimasukkan ke daftar jual setelah berkelahi di ruang ganti dengan rekan setimnya awal bulan ini.

Prancis akan memulai perjuangan mereka untuk lolos ke putaran final tahun depan di Amerika Utara dengan melawat ke Polandia menghadapi Ukraina pada Jumat (5/9).

Setelah itu, mereka menjamu Islandia di Paris pada Selasa (9/9). Azerbaijan merupakan lawan lain mereka di Grup D, sedangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya dijadwalkan dimainkan pada Oktober dan November.

Juara Grup D otomatis lolos ke putaran final.

Daftar pemain timnas Prancis:
Kiper: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/Italia), Brice Samba (Rennes)
Bek: Lucas Digne (Aston Villa/Inggris), Malo Gusto (Chelsea/Inggris), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal/Arab Saudi), Ibrahima Konate (Liverpool/Inggris), Jules Kounde (Barcelona/Spanyol), William Saliba (Arsenal/Inggris), Dayot Upamecano (Bayern Munich/Jerman)
Gelandang: Desire Doue (PSG), Manu Kone (AS Roma/Italia), Adrien Rabiot (Marseille), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/Spanyol), Khephren Thuram (Juventus/Italia)
Penyerang: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City/Inggris), Ousmane Dembele (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid/Spanyo), Michael Olise (Bayern Munich/Jerman), Marcus Thuram (Inter Milan/Italia)

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

