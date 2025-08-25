Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

Prediksi Newcastle vs Liverpool 25 Agustus: Susunan pemain dan skor, Newcastle siap hadapi Liverpool dengan formasi terbaik. Siapa yang akan menang?

Bisnis.com, JAKARTA - Newcastle United akan menghadapi ujian berat pada pekan kedua Liga Inggris dengan menghadapi Liverpool di Stadion Saint James Park, Selasa (26/8/2025) dini hari.

Jelang laga tersebut, pelatih Newcastle United Eddie Howe bakal mewaspadai pergerakan pemain baru Liverpool, Hugo Ekitike. Howe mengakui bahwa dirinya adalah pengagum Hugo Ekitike.

"Tidak diragukan lagi saya sangat menyukai Hugo dan telah menyukainya selama beberapa tahun," kata pelatih asal Inggris itu, dikutip dari laman resmi Liga Inggris, Sabtu.

Howe mengaku Ekitike, yang masih berusia 22 tahun, adalah striker dengan prospek bagus saat ini. Ekitike sendiri telah menunjukkan kualitasnya pada dua pertandingan pertama The Reds saat ia mencetak dua gol dan satu assist.

Striker asal Prancis itu mencetak gol debutnya pada laga Community Shield melawan Crystal Palace, lalu menambahkan pundi-pundi golnya dan assist pertamanya dalam kemenangan 4-2 melawan Bournemouth pada pekan pertama Liga Inggris.

"Dia memiliki kualitas yang sangat bagus, dan dia menunjukkannya di pertandingan pertamanya di Liga Primer, dia menjalani debut yang sangat bagus melawan Bournemouth," tutur Howe.

Ekitike, kata Howe, adalah striker komplit karena memiliki pergerakan yang bagus, cerdas, kuat dalam duel udara, dan bisa mencetak gol dengan dua kakinya.

Oleh karena itu, pada pertandingan di St. James' Park, Selasa (26/8) pukul 02.00 WIB nanti, timnya akan sangat mewaspadai gerak-gerik Ekitike. "Dia memiliki pergerakan yang sangat bagus, cerdas, jago di udara, mencetak gol, dan mencetak gol dengan kedua kakinya. Tugas kami adalah membuatnya tetap tenang. Dia akan menjadi ancaman tahun ini," kata Howe.

Newcastle memang mengalahkan Liverpool pada final Piala Liga musim lalu, namun mereka sudah lama tak menang dari pasukan The Reds di Liga Inggris selama 10 tahun terakhir. Adapun, kemenangan terakhir The Magpies terjadi pada Desember 2015. Ketika itu, mereka menang dengan skor 2-0 di St. James' Park lewat gol bunuh diri Martin Skrtel dan gol Georginio Wijnaldum.

Prediksi susunan pemain Newcastle vs Liverpool

Newcastle United possible starting lineup:

Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Liverpool possible starting lineup:

Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Head to head Newcastle vs Liverpool

27 Aug 2023 Newcastle United v Liverpool 1-2 Premier League 01 Jan 2024 Liverpool v Newcastle United 4-2 Premier League 04 Dec 2024 Newcastle United v Liverpool 3-3 Premier League 26 Feb 2025 Liverpool v Newcastle United 2-0 Premier League 16 Mar 2025 Liverpool v Newcastle United 1-2 League Cup

Skor Newcastle United vs Liverpool 1-1

Skor Newcastle United vs Liverpool 1-2

Skor Newcastle United vs Liverpool 1-3