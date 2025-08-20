Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Newcastle United membantah janji melepas Alexander Isak di bursa transfer. Isak kecewa dan mogok bermain, sementara klub ingin mempertahankannya. Konflik ini muncul setelah penawaran Liverpool ditolak.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:09
Share
Penyerang Newcastle United, Alexander Isak / Reuters-Ian Walton
Penyerang Newcastle United, Alexander Isak / Reuters-Ian Walton
Ringkasan Berita
  • Alexander Isak mengungkapkan kekecewaannya terhadap Newcastle United yang dianggap ingkar janji untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas ini.
  • Newcastle United membantah tuduhan Isak, menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk menjualnya dan menekankan pentingnya mempertahankan pemain terbaik mereka.
  • Konflik ini dipicu oleh penolakan Newcastle terhadap tawaran dari Liverpool, yang membuat Isak memutuskan untuk mogok bermain.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Newcastle United merespons unggahan Alexander Isak terkait situasi rumit antara kedua pihak jelang penutupan bursa transfer musim panas ini.

Alexander Isak mogok bermain untuk Newcastle United. Dia meminta untuk dijual namun Newcastle United tak memberi izin pemainnya itu pergi.

Pada Rabu (20/8/2025) Isak mengunggah pernyataan lewat fitur Instagram Story mengenai kondisinya di Newcastle United.

Pemain asal Swedia itu mengaku kecewa dengan sikap manajemen Newcastle United yang tak mengizinkan dia hengkang ke klub lain.

"Saya sudah lama diam sementara yang lain bicara. Keheningan itu memungkinkan orang-orang untuk mengutarakan versi mereka sendiri tentang peristiwa tersebut, meskipun mereka tahu itu tidak mencerminkan apa yang sebenarnya dikatakan dan disepakati secara tertutup," tulis Alexander Isak dalam unggahan Instagram Story.

Isak menyebut dirinya sakit hati dengan perlakuan manajemen Newcastle United yang ingkar janji.

Baca Juga

Pemain 25 tahun itu menyebut The Magpies sudah berjanji akan melepas dirinya pada bursa transfer musim panas ini, namun kenyataannya berbanding terbalik.

"Kenyataannya, janji-janji itu sudah dibuat dan klub sudah lama mengetahui posisi saya. Bertindak seolah-olah masalah ini baru saja muncul adalah tindakan yang menyesatkan. Ketika janji diingkari dan kepercayaan hilang, hubungan tak bisa berlanjut. Itulah keadaanku saat ini dan mengapa perubahan adalah demi kepentingan terbaik semua orang, bukan hanya saya sendiri," tulis Isak.

Menanggapi curahan hati Isak di media sosial, Newcastle United langsung merilis pernyataan resmi untuk membantah.

The Magpies mengaku tak pernah berjanji untuk melepas Isak pada bursa transfer musim panas ini.

Apalagi, sang pemain masih terikat kontrak sehingga harus patuh dengan keputusan yang diambil oleh klub.

"Kami kecewa karena telah diberitahu tentang unggahan media sosial Alexander Isak malam ini. Kami dengan tegas menyatakan bahwa Alex masih terikat kontrak dan tidak ada komitmen yang pernah dibuat oleh pejabat klub bahwa Alex dapat meninggalkan Newcastle United musim panas ini," bunyi pernyataan Newcastle United.

Newcastle terang-terangan ingin mempertahankan Isak yang merupakan salah satu pemain terbaik mereka musim lalu.

Manajemen tak membantah ada pembicaraan transfer tentang Isak, namun tak pernah ada kesepakatan yang terjadi.

"Kami ingin mempertahankan pemain-pemain terbaik kami, tetapi kami juga memahami bahwa para pemain memiliki keinginan mereka sendiri dan kami mendengarkan pandangan mereka. Sebagaimana dijelaskan kepada Alex dan perwakilannya, kami harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik Newcastle United, tim, dan para pendukung kami dalam setiap keputusan, dan kami telah menegaskan bahwa syarat-syarat penjualan musim panas ini belum terpenuhi," tulis Newcastle.

Newcastle mengungkapkan bahwa Isak masih menjadi bagian dari keluarga besar tim. Isak akan disambut dengan baik jika ingin kembali bergabung ke dalam skuad.

Alexander Isak tak hadir dalam malam penghargaan PFA Player of the Year 2024-2025 di Manchester, meski dia masuk ke dalam tim terbaik.

Isak mencetak 27 gol dalam 42 pertandingan bersama Newcastle United musim lalu dan hanya kalah dari Mohamed Salah (29 gol) dalam perburuan gelar top skor Liga Inggris.

Pada awal Agustus ini Isak sempat dikabarkan diminati oleh Liverpool. Penawaran resmi telah diajukan The Reds, namun ditolak oleh pihak Newcastle.

Penolakan itu memulai konflik antara Newcastle United dan Alexander Isak yang memutuskan tak akan bergabung dengan klub itu lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
21 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Tawaran Rp2,39 Triliun Ditolak, Liverpool Menyerah Kejar Alexander Isak

Tawaran Rp2,39 Triliun Ditolak, Liverpool Menyerah Kejar Alexander Isak

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Mohamed Salah Menangi Gelar PFA Player of the Year Liga Inggris 2024-2025

Mohamed Salah Menangi Gelar PFA Player of the Year Liga Inggris 2024-2025

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia
Bola Indonesia
46 menit yang lalu

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi
Liga Inggris
2 jam yang lalu

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar
Bola Dunia
3 jam yang lalu

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK
Aneka Sport
3 jam yang lalu

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?