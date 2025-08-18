Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Bisnis.com, JAKARTA - Leeds United yang baru promosi ke Premier League akan menjamu Everton pada pekan pertama di Stadion Elland Road, Selasa (19/8/2025) dini hari.
Leeds United yang diasuh Daniel Farke punya modal bagus jelang laga ini setelah menahan imbang AC Milan dan Villarreal 1-1 dalam laga persahabatan.
Bek Leeds United berdarah Indonesia, Pascal Struijk, selalu menjadi andalan Farke dalam setiap laganya.
Striker Dominic Calvert-Lewin akan menjadi sorotan dalam laga ini setelah pindah dari Everton ke Leeds di bursa transfer musim panas ini.
Publik tuan rumah diprediksi akan melihat sejumlah pemain debutan di laga ini seperti Gabriel Gudmundsson, Sean Longstaff, dan Anton Stach.
Sementara itu Everton mendapat pukulan telak di pertengahan pekan setelah Jarrad Branthwaite mengalami cedera hamstring saat latihan yang akan membuatnya absen setidaknya selama sebulan.
Absennya Branthwaite membuat pelatih David Moyes diprediksi akan memasang Michael Keane ke dalam starting XI.
Melihat kekuatan kedua tim, Leeds United yang didukung publik tuan rumah diprediksi bisa unggul tipis atas Everton di laga ini.
Prediksi susunan pemain Leeds United vs Everton
Leeds United possible starting lineup:
Lucas Perri; Byram, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; James, Piroe, Gnonto
Everton possible starting lineup:
Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Beto, Grealish
Head to head Leeds United vs Everton:
|19 Dec 2001
|Leeds United vs Everton 3-2
|Premier League
|03 Mar 2002
|Everton vs Leeds United 0-0
|Premier League
|03 Nov 2002
|Leeds United vs Everton 0-1
|Premier League
|01 Feb 2003
|Everton vs Leeds United 2-0
|Premier League
|28 Sep 2003
|Everton vs Leeds United 4-0
|Premier League
|13 Apr 2004
|Leeds United vs Everton 1-1
|Premier League
|25 Sep 2012
|Leeds United vs Everton 2-1
|League Cup
|28 Nov 2020
|Everton vs Leeds United 0-1
|Premier League
|03 Feb 2021
|Leeds United vs Everton 1-2
|Premier League
|21 Aug 2021
|Leeds United vs Everton 2-2
|Premier League
|12 Feb 2022
|Everton vs Leeds United 3-0
|Premier League
|30 Aug 2022
|Leeds United vs Everton 1-1
|Premier League
|18 Feb 2023
|Everton vs Leeds United 1-0
|Premier League
Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus:
Skor Leeds United vs Everton 1-1
Skor Leeds United vs Everton 1-2
Skor Leeds United vs Everton 2-1