Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Leeds United akan menjamu Everton di Elland Road pada 19 Agustus 2025. Leeds diprediksi unggul tipis dengan debut beberapa pemain baru, sementara Everton kehilangan Branthwaite karena cedera.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 19:03
Manager Leeds United, Daniel Farke. Leeds United akan menjamu Everton di pertandingan pertama Liga Inggris di Stadion Elland Road. Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H./ Reuters-Jason Cairnduff
Manager Leeds United, Daniel Farke. Leeds United akan menjamu Everton di pertandingan pertama Liga Inggris di Stadion Elland Road. Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H./ Reuters-Jason Cairnduff

Bisnis.com, JAKARTA - Leeds United yang baru promosi ke Premier League akan menjamu Everton pada pekan pertama di Stadion Elland Road, Selasa (19/8/2025) dini hari.

Leeds United yang diasuh Daniel Farke punya modal bagus jelang laga ini setelah menahan imbang AC Milan dan Villarreal 1-1 dalam laga persahabatan.

Bek Leeds United berdarah Indonesia, Pascal Struijk, selalu menjadi andalan Farke dalam setiap laganya.

Striker Dominic Calvert-Lewin akan menjadi sorotan dalam laga ini setelah pindah dari Everton ke Leeds di bursa transfer musim panas ini.

Publik tuan rumah diprediksi akan melihat sejumlah pemain debutan di laga ini seperti Gabriel Gudmundsson, Sean Longstaff, dan Anton Stach.

Sementara itu Everton mendapat pukulan telak di pertengahan pekan setelah Jarrad Branthwaite mengalami cedera hamstring saat latihan yang akan membuatnya absen setidaknya selama sebulan.

Absennya Branthwaite membuat pelatih David Moyes diprediksi akan memasang Michael Keane ke dalam starting XI.

Melihat kekuatan kedua tim, Leeds United yang didukung publik tuan rumah diprediksi bisa unggul tipis atas Everton di laga ini.

Prediksi susunan pemain Leeds United vs Everton

Leeds United possible starting lineup:

Lucas Perri; Byram, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; James, Piroe, Gnonto

Everton possible starting lineup:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Beto, Grealish

Head to head Leeds United vs Everton:

19 Dec 2001 Leeds United vs Everton 3-2 Premier League
03 Mar 2002 Everton vs Leeds United 0-0 Premier League
03 Nov 2002 Leeds United vs Everton 0-1 Premier League
01 Feb 2003 Everton vs Leeds United 2-0 Premier League
28 Sep 2003 Everton vs Leeds United 4-0 Premier League
13 Apr 2004 Leeds United vs Everton 1-1 Premier League
25 Sep 2012 Leeds United vs Everton 2-1 League Cup
28 Nov 2020 Everton vs Leeds United 0-1 Premier League
03 Feb 2021 Leeds United vs Everton 1-2 Premier League
21 Aug 2021 Leeds United vs Everton 2-2 Premier League
12 Feb 2022 Everton vs Leeds United 3-0 Premier League
30 Aug 2022 Leeds United vs Everton 1-1 Premier League
18 Feb 2023 Everton vs Leeds United 1-0 Premier League

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus:

Skor Leeds United vs Everton 1-1

Skor Leeds United vs Everton 1-2

Skor Leeds United vs Everton 2-1

Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening

