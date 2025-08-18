Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

PSBS Biak siap bangkit lawan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, 18 Agustus. Kedua tim bertekad menang, dengan PSBS ingin pulih dari kekalahan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PSBS Biak akan menjalani laga kandang perdana dengan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo Sleman, Senin (18/8) sore WIB, pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26.

PSBS bertekad bangkit setelah menjalani laga pembuka dengan kekalahan telak 1-4 dari Arema FC.

Pelatih Divaldo Alves menegaskan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi mendalam agar bisa meraih kemenangan melawan Borneo FC.

“Persiapan sampai sekarang jalan dengan baik, kami banyak evaluasi dari pertandingan kemarin, itu yang paling penting. Terus kami lihat bagaimana kita bisa bertanding lagi, itu yang kita lakukan dalam minggu ini. Dua hari terakhir, semua berjalan dengan baik dan mental pemain bagus,” ujar pelatih asal Portugal itu.

“Kami bertanding kalau bisa yang lebih bagus, tapi mempunyai ekspektasi tinggi untuk mencari positif,” lanjutnya.

Divaldo Alves mewanti-wanti pemainnya untuk tidak menganggap remeh lawannya. Apalagi Borneo FC datang dengan modal kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan sebelumnya.

“Target untuk laga nanti pasti kita mau menang, kita mau jadi lebih kuat. Tapi kita tahu Borneo FC tim kuat, beberapa pemain sudah main bersama, sudah lama. Sudah tiga tahun skuat mereka jalan bersama, berarti ada chemistry," kata Divaldo Alves.

"Tapi yang paling penting mental kita harus kuat dan bekerja sama untuk mencari poin. Borneo FC pasti tidak datang ke sini untuk jalan-jalan,” sambungnya.

Meski pada laga kandang ini, PSBS tidak bermain di hadapan pendukung setia. Tetapi dia meminta pemain tetap bermain habis-habisan.

“Ya, penonton selalu penting. Kita mau support, kita mau ada yang dorong kita di belakang, ada yang push kita, pasti kita mau. Tapi dalam situasi ini kita tahu kita jauh dari Biak, kita di sini," ujar mantan pelatih Persik Kediri.

"Yang paling penting kita main seperti kita main di kandang di Biak karena kita harus bikin simbol ini. Kita harus kasih, kalau bisa tiga poin untuk suporter kita untuk kota kita,” pungkasnya.

Sementara itu Borneo FC Samarinda ingin melanjutkan tren positif pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 usai meraih kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga sebelumnya.

“Saya selama 30 tahun bekerja di sepak bola, selama 30 tahun itu target saya terus menerus. Menang itu pasti menjadi target semua tim yang bermain,” kata pelatih Borneo FC Fabio Lefundes.

Sebab hasil pertandingan bukan hanya tanggung jawab pelatih, melainkan juga pemain yang tampil di lapangan.

“Semoga semua pemain bisa siap. Kalau pelatih sendiri tidak bisa memenangkan laga, pasti dibantu pemain juga. Kerja saya itu sebelum pertandingan, kalau di lapangan tentu pemain,” imbuhnya.

Fabio Lefundes mengaku sudah melakukan persiapan yang matang demi meraih hasil positif di kandang PSBS.

“Bagi kita sangat penting mengawali kompetisi ini dengan hasil positif karena kita tahu ini adalah awal kompetisi dan semoga bisa mendapat hasil bagus,” sambungnya.

Meski laga melawan PSBS ini digelar tanpa dukungan penuh penonton, dia mengakui atmosfer suporter selalu memberi semangat tambahan.

“Kalau kita tentu lebih bagus kalau ada suporter, kalau pemain memilih main sama suporter atau tidak mereka pasti memilih bermain dengan atmosfer yang bagus. Saya sudah ada pengalaman main tanpa suporter saat pandemi dan pemain kurang mendapat motivasi,” pungkas mantan pelatih Madura United dan Persita Tangerang itu.

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Borneo FC

PSBS Biak (4-4-2):

Aldo Geraldo Manuel Monteiro; Nurhidayat Haji Haris, Kevin Lopez, Sandro Embalo, Lucky Octavianto; Andre Oktaviansyah, Claudio Lucas Morasi Ferreira dos Santos, Damianus Adiman Putra, Eduardo Barbosa; Heri Susanto, Mohcine Hassan Nader.

Pelatih: Divaldo Alves

Borneo FC (4-3-3):

Nadeo Argawinata; Fajar Fathur Rachman, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Westherley Garcia Nogueira; Kei Hirose, Dwiky Hardiansyah, Juan Felipe Villa Ruiz; Mariano Peralta, Maicon de Souza, Douglas Coutinho.

Pelatih: Fabio Lefundes

Head to head PSBS vs Borneo FC:

06 March 2025

Kapten I Wayan Dipta

PSBS BIAK 1:0 BORNEO FC SAMARINDA

25 October 2024

Batakan

BORNEO FC SAMARINDA 3:0 PSBS BIAK

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus:

Skor PSBS vs Borneo FC 1-0

Skor PSBS vs Borneo FC 1-1

Skor PSBS vs Borneo FC 2-1