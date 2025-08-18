Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

PSBS Biak siap bangkit lawan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, 18 Agustus. Kedua tim bertekad menang, dengan PSBS ingin pulih dari kekalahan sebelumnya.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:57
Share
Pemain Borneo FC saat mengalahkan Bhayangkara Presisi. Borneo FC akan menjalani laga tandang ke markas PSBS pada pekan kedua Super League. Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview./Antara
Pemain Borneo FC saat mengalahkan Bhayangkara Presisi. Borneo FC akan menjalani laga tandang ke markas PSBS pada pekan kedua Super League. Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - PSBS Biak akan menjalani laga kandang perdana dengan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo Sleman, Senin (18/8) sore WIB, pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26.

PSBS bertekad bangkit setelah menjalani laga pembuka dengan kekalahan telak 1-4 dari Arema FC. 

Pelatih Divaldo Alves menegaskan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi mendalam agar bisa meraih kemenangan melawan Borneo FC.

“Persiapan sampai sekarang jalan dengan baik, kami banyak evaluasi dari pertandingan kemarin, itu yang paling penting. Terus kami lihat bagaimana kita bisa bertanding lagi, itu yang kita lakukan dalam minggu ini. Dua hari terakhir, semua berjalan dengan baik dan mental pemain bagus,” ujar pelatih asal Portugal itu.

“Kami bertanding kalau bisa yang lebih bagus, tapi mempunyai ekspektasi tinggi untuk mencari positif,” lanjutnya.

Divaldo Alves mewanti-wanti pemainnya untuk tidak menganggap remeh lawannya. Apalagi Borneo FC datang dengan modal kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan sebelumnya.

Baca Juga

“Target untuk laga nanti pasti kita mau menang, kita mau jadi lebih kuat. Tapi kita tahu Borneo FC tim kuat, beberapa pemain sudah main bersama, sudah lama. Sudah tiga tahun skuat mereka jalan bersama, berarti ada chemistry," kata Divaldo Alves.

"Tapi yang paling penting mental kita harus kuat dan bekerja sama untuk mencari poin. Borneo FC pasti tidak datang ke sini untuk jalan-jalan,” sambungnya.

Meski pada laga kandang ini, PSBS tidak bermain di hadapan pendukung setia. Tetapi dia meminta pemain tetap bermain habis-habisan.

“Ya, penonton selalu penting. Kita mau support, kita mau ada yang dorong kita di belakang, ada yang push kita, pasti kita mau. Tapi dalam situasi ini kita tahu kita jauh dari Biak, kita di sini," ujar mantan pelatih Persik Kediri.

"Yang paling penting kita main seperti kita main di kandang di Biak karena kita harus bikin simbol ini. Kita harus kasih, kalau bisa tiga poin untuk suporter kita untuk kota kita,” pungkasnya.

Sementara itu Borneo FC Samarinda ingin melanjutkan tren positif pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 usai meraih kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga sebelumnya.

“Saya selama 30 tahun bekerja di sepak bola, selama 30 tahun itu target saya terus menerus. Menang itu pasti menjadi target semua tim yang bermain,” kata pelatih Borneo FC Fabio Lefundes.

Sebab hasil pertandingan bukan hanya tanggung jawab pelatih, melainkan juga pemain yang tampil di lapangan.

“Semoga semua pemain bisa siap. Kalau pelatih sendiri tidak bisa memenangkan laga, pasti dibantu pemain juga. Kerja saya itu sebelum pertandingan, kalau di lapangan tentu pemain,” imbuhnya.

Fabio Lefundes mengaku sudah melakukan persiapan yang matang demi meraih hasil positif di kandang PSBS.

“Bagi kita sangat penting mengawali kompetisi ini dengan hasil positif karena kita tahu ini adalah awal kompetisi dan semoga bisa mendapat hasil bagus,” sambungnya.

Meski laga melawan PSBS ini digelar tanpa dukungan penuh penonton, dia mengakui atmosfer suporter selalu memberi semangat tambahan.

“Kalau kita tentu lebih bagus kalau ada suporter, kalau pemain memilih main sama suporter atau tidak mereka pasti memilih bermain dengan atmosfer yang bagus. Saya sudah ada pengalaman main tanpa suporter saat pandemi dan pemain kurang mendapat motivasi,” pungkas mantan pelatih Madura United dan Persita Tangerang itu.

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Borneo FC

PSBS Biak (4-4-2):

Aldo Geraldo Manuel Monteiro; Nurhidayat Haji Haris, Kevin Lopez, Sandro Embalo, Lucky Octavianto; Andre Oktaviansyah, Claudio Lucas Morasi Ferreira dos Santos, Damianus Adiman Putra, Eduardo Barbosa; Heri Susanto, Mohcine Hassan Nader.

Pelatih: Divaldo Alves

Borneo FC (4-3-3):

Nadeo Argawinata; Fajar Fathur Rachman, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Westherley Garcia Nogueira; Kei Hirose, Dwiky Hardiansyah, Juan Felipe Villa Ruiz; Mariano Peralta, Maicon de Souza, Douglas Coutinho.

Pelatih: Fabio Lefundes

Head to head PSBS vs Borneo FC:

06 March 2025
Kapten I Wayan Dipta
PSBS BIAK 1:0 BORNEO FC SAMARINDA
25 October 2024
Batakan
BORNEO FC SAMARINDA 3:0 PSBS BIAK

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus:

Skor PSBS vs Borneo FC 1-0

Skor PSBS vs Borneo FC 1-1

Skor PSBS vs Borneo FC 2-1

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Premium
29 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Link Live Streaming PSBS Biak vs Borneo FC di Liga 1

Link Live Streaming PSBS Biak vs Borneo FC di Liga 1

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 6 Maret, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 6 Maret, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Lancar, Ini Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa
Liga Inggris
20 menit yang lalu

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
46 menit yang lalu

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain