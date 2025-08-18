Bisnis Indonesia Premium
Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa

Arsenal kalahkan MU 1-0 di Old Trafford, Arteta sebut hasil luar biasa dan penting untuk laga selanjutnya. Gol dicetak Riccardo Calafiori menit ke-13.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:23
Pemain Arsenal, Riccardo Calafiori mencetak gol kemenangan melawan Manchester United. /REUTERS-Peter Powell
Pemain Arsenal, Riccardo Calafiori mencetak gol kemenangan melawan Manchester United. /REUTERS-Peter Powell

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai kemenangan melawan Manchester United (MU) merupakan hasil yang luar biasa.

Arsenal berhasil mengalahkan Setan Merah lewat gol Riccardo Calafior pada pekan pertama Liga Inggris dengan skor 1-0 di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin dini hari WIB.

Arteta mengatakan hasil positif melawan Manchester United menjadi modal mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Saya pikir kita harus rendah hati dalam cara kita melakukannya, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ini sangat sulit," ujar Arteta.

"Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan memenangkan pertandingan. Untuk menang di hari pertama, saya pikir kita harus pulang dengan gembira, dan memahami bahwa kita masih harus meningkatkan diri di banyak hal," kata dia.

Arteta menyebut kemenangan atas Manchester United diraih dengan tidak mudah. Apalagi kubu tuan rumah memberikan ancaman serius ke lini pertahanan the Gunners.

"Anda merasa mereka (Manchester United) ingin membangun momentum ini, energi baru ini dengan pemain-pemain baru yang mereka miliki, dan datang ke sini dan meraih kemenangan, ini adalah hasil yang luar biasa," kata Arteta.

"Saya pikir kami telah melakukan beberapa hal yang sangat baik dalam pertandingan ini, dan beberapa hal yang tidak sesuai standar kami, tetapi saya sangat senang dengan cara kami bereaksi terhadap hal itu," kata dia.

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Topik

