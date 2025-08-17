Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Big match Manchester United vs Arsenal di pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 diprediksi Arsenal unggul. Laga ini jadi ajang adu tajam penyerang baru.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:25
Share
Prediksi skor Manchester United vs Arsenal digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 / REUTERS-Hannah Mckay
Prediksi skor Manchester United vs Arsenal digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 / REUTERS-Hannah Mckay
Ringkasan Berita
  • Arsenal diunggulkan menang dalam big match melawan Manchester United di pekan pertama Liga Inggris 2025-2026, meski kedua tim memiliki kans yang sama besar.
  • Manchester United akan mengandalkan penyerang baru Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, sementara Arsenal mengandalkan Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli.
  • Head to head menunjukkan Arsenal lebih unggul dalam beberapa pertemuan terakhir, dengan prediksi skor akhir 1-2 untuk kemenangan Arsenal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Big match Manchester United vs Arsenal digelar dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Arsenal menang.

Manchester United akan menghadapi Arsenal dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford, Minggu (17/8/2025) malam.

Big match langsung tersaji pada pertandingan pertama Theatre of Dreams di Liga Inggris musim ini.

Laga ini tak cuma soal rivalitas, tetapi juga menjadi adu tajam penyerang anyar dari kedua tim.

Setan Merah mendatangkan 3 penyerang baru sekaligus yakni Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.

Sesko diprediksi akan tampil sebagai ujung tombak, ditopang Cunha dan Mbeumo dari second line yang siap merangsek.

Baca Juga

Sementara itu Arsenal mendatangkan penyerang asal Portugal yang sempat dilatih manajer Manchester United Ruben Amorim, Viktor Gyokeres.

Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli akan menyerang pertahanan Manchester United dari kedua sayap.

Dilihat dari performa musim lalu, Arsenal menjadi runner-up Liga Inggris musim lalu sementara Manchester United tercecer di urutan ke-15.

Pertandingan ini akan menjadi penentuan persiapan kedua tim untuk lebih baik pada musim ini.

Arsenal tentu menargetkan gelar juara, sedangkan Manchester United setidaknya ingin finis di papan atas untuk mengembalikan nama besar.

Pertandingan Manchester United vs Arsenal diprediksi akan berlangsung sengit lantaran kedua tim punya sejarah panjang di Liga Inggris.

Preview Manchester United vs Arsenal

Manchester United: Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui mengalami cedera dan bakal absen saat melawan Arsenal.

Andre Onana diragukan tampil setelah mengalami cedera. Namun begitu kondisi kiper asal Kamerun itu telah mulai membaik.

Arsenal: Gabriel Jesus absen karena cedera. Leandro Trossard diragukan tampil. Beruntung ada Viktor Gyokeres yang siap tampil.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Martin Odegaard akan menjadi gelandang serang untuk mendukung penyerang Portugal itu.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Arsenal

Manchester United (3-4-2-1): Andre Onana; Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven; Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Pelatih: Ruben Amorim

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi; Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Bukayo Saka; Viktor Gyokeres.

Pelatih: Mikel Arteta

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
53 menit yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
3 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Prediksi Skor Manchester United Vs Arsenal 9 Maret, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Manchester United Vs Arsenal 9 Maret, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025
Aneka Sport
4 jam yang lalu

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah
Liga Inggris
4 jam yang lalu

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

2

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

3

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

4

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

5

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ratusan Peserta Meriahkan Lomba Panjat Pinang di Pantai Ancol
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

2

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

3

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

4

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

5

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah