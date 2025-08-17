Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Big match Manchester United vs Arsenal di pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 diprediksi Arsenal unggul. Laga ini jadi ajang adu tajam penyerang baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Big match Manchester United vs Arsenal digelar dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Arsenal menang.

Manchester United akan menghadapi Arsenal dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford, Minggu (17/8/2025) malam.

Big match langsung tersaji pada pertandingan pertama Theatre of Dreams di Liga Inggris musim ini.

Laga ini tak cuma soal rivalitas, tetapi juga menjadi adu tajam penyerang anyar dari kedua tim.

Setan Merah mendatangkan 3 penyerang baru sekaligus yakni Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.

Sesko diprediksi akan tampil sebagai ujung tombak, ditopang Cunha dan Mbeumo dari second line yang siap merangsek.

Sementara itu Arsenal mendatangkan penyerang asal Portugal yang sempat dilatih manajer Manchester United Ruben Amorim, Viktor Gyokeres.

Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli akan menyerang pertahanan Manchester United dari kedua sayap.

Dilihat dari performa musim lalu, Arsenal menjadi runner-up Liga Inggris musim lalu sementara Manchester United tercecer di urutan ke-15.

Pertandingan ini akan menjadi penentuan persiapan kedua tim untuk lebih baik pada musim ini.

Arsenal tentu menargetkan gelar juara, sedangkan Manchester United setidaknya ingin finis di papan atas untuk mengembalikan nama besar.

Pertandingan Manchester United vs Arsenal diprediksi akan berlangsung sengit lantaran kedua tim punya sejarah panjang di Liga Inggris.

Preview Manchester United vs Arsenal

Manchester United: Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui mengalami cedera dan bakal absen saat melawan Arsenal.

Andre Onana diragukan tampil setelah mengalami cedera. Namun begitu kondisi kiper asal Kamerun itu telah mulai membaik.

Arsenal: Gabriel Jesus absen karena cedera. Leandro Trossard diragukan tampil. Beruntung ada Viktor Gyokeres yang siap tampil.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Martin Odegaard akan menjadi gelandang serang untuk mendukung penyerang Portugal itu.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Arsenal

Manchester United (3-4-2-1): Andre Onana; Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven; Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Pelatih: Ruben Amorim

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi; Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Bukayo Saka; Viktor Gyokeres.

Pelatih: Mikel Arteta