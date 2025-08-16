Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Manahan. Ini prediksi skor Persis vs Persija 16 Agustus.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 14:03
Tim Persija Jakarta pada pekan kedua Super League akan tandang ke markas Persis Solo. Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/Antara
Tim Persija Jakarta pada pekan kedua Super League akan tandang ke markas Persis Solo. Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persis Solo Peter de Roo membidik hasil positif ketika menjamu Persija Jakarta pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8) pukul 19.00 WIB.

De Roo mengaku telah menyiapkan tim dengan lebih baik untuk menghadapi skuad asuhan Mauricio Souza tersebut di laga kandang perdana musim ini.

Persis Solo tentu ingin melanjutkan tren positif mereka setelah pada pekan perdana dapat mengemas poin penuh ketika bertandang ke markas Madura United setelah menang dengan skor 2-1.

"Kami melakukan persiapan seperti biasa. Tentunya kami menganalisis pertandingan lawan, tetapi tanpa merendahkan lawan, kami lebih banyak fokus untuk meningkatkan dan memperbaiki performa tim kami," ungkap De Roo.

"Seperti yang saya katakan, kami tetap memperhatikan lawan, karena setiap hal yang kami lakukan terkait dengan cara lawan bermain. Namun, fokus utama kami tetap pada diri kami sendiri, yaitu pada cara kami bermain dan bagaimana kami ingin bermain," tambah dia.

Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut juga menjelaskan tentang kesiapan timnya untuk menghadapi Persija Jakarta, terlebih kini mereka memiliki dua pemain anyar yakni Gervane Kastaneer dan Zulfahmi Arifin.

"Saya ingin menjadi pelatih yang tidak menyembunyikan apa pun, namun pada saat yang sama, saya rasa saya tidak perlu mengumumkan siapa yang akan bermain atau tidak, 24 jam sebelum pertandingan. Dapat saya katakan bahwa Sho Yamamoto diskors, sehingga ia harus digantikan minggu ini," ungkap De Roo.

"Kami telah menambahkan dua pemain asing baru ke dalam skuad, dan mereka layak untuk bermain pada pertandingan besok. Jadi, kita lihat saja nanti. Kami telah mencoba beberapa hal dalam latihan, dan kedua pemain baru tersebut baru saja tiba. Tentunya, mereka belum siap untuk bermain 90 menit penuh," pungkasnya.

Sementara itu pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menegaskan bahwa tidak akan mudah bagi Macan Kemayoran meraih kemenangan atas Persis Solo.

Ini akan menjadi tantangan yang berat bagi Persija di pekan kedua BRI Super League 2025/26, meski timnya baru saja menjalani start sempurna dengan mengalahkan Persita Tangerang 4-0.

"Besok itu pertandingan baru dan harus melakukan pertandingan yang baik. Pertandingan (dengan Persita Tangerang) sudah lewat. Kita fokus, kita konsentrasi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal besok," ujar Mauricio Souza.

Mauricio Souza juga mengingatkan bahwa Persis Solo adalah tim besar yang harus diwaspadai, terutama saat bermain di Stadion Manahan. Terlebih Persija juga belum sekalipun meraih hasil kemenangan di Manahan. Mereka belum pernah menang dalam empat laga terakhir. Dua laga seri sisanya mengalami kekalahan.

"Tim Persis Solo sangat kuat, tapi kita tidak memikirkan satu pemain saja dalam pertandingan ini. Kita harus memperhatikan semua titik dari Persis Solo. Mereka punya hasil baik di luar, dan saya tahu tidak akan mudah. Jadi, kita harus berusaha agar bisa memenangkan pertandingan ini," tegasnya. 

Saat ini, kondisi pemain Persija Jakarta dalam keadaan baik dan telah menjalani latihan rutin sebelum bertolak ke Kota Solo. Untuk pemain absen hanya dua yakni Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida.

Prediksi susunan pemain Persis vs Persija:

Persis Solo (4-2-3-1):

M. Riyandi; Jordy Tutuarima, Cleylton, Xandro Schenk, Ibrahim Sanjaya; Sho Yamamoto, Lautaro Belleggia; Irfan Jauhari, Adriano Castanheira, Althaf Alrizky; Kodai Tanaka.

Pelatih: Peter De Roo

Persija Jakarta:

Carlos Eduardo, Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, Jordi Amat, Gustavo Franca, Arlyansyah Abdulmanan, Van Basty Sousa, Alan Cardoso, Allano De Souza, Fabio Calonego, Eksel Runtukahu

Pelatih: Mauricio Souza

Head to head Persis vs Persija:

BRI LIGA 1 2024-25 26 January 2025, Manahan
PERSIS SOLO 3:3 PERSIJA JAKARTA

BRI LIGA 1 2024-25 24 August 2024, Jakarta International Stadium
PERSIJA JAKARTA 2:1 PERSIS SOLO

PIALA PRESIDEN 2024 03 August 2024, Manahan
PERSIS SOLO 1:0 PERSIJA JAKARTA

BRI LIGA 1 2023-2024 17 April 2024, Gelora Bung Karno
PERSIJA JAKARTA 1:0 PERSIS SOLO

BRI LIGA 1 2023-2024 30 September 2023, Manahan
PERSIS SOLO 2:2 PERSIJA JAKARTA

BRI LIGA 1 2022-2023 19 January 2023, Maguwoharjo
PERSIS SOLO 1:0 PERSIJA JAKARTA

BRI LIGA 1 2022-2023 31 July 2022, Patriot Chandra Bhaga
PERSIJA JAKARTA 2:1 PERSIS SOLO

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus:

Skor Persis vs Persija 1-1

Skor Persis vs Persija 0-1

Skor Persis vs Persija 1-2

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

