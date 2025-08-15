Bisnis Indonesia Premium
Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025, Jumat, 15 Agustus, di Deli Serdang, setelah imbang 1-1 lawan Tajikistan.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Jumat, 15 Agustus 2025 | 21:23
Live hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Timnas Indonesia
Live hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Timnas Indonesia
Ringkasan Berita
  • Timnas U-17 Indonesia menghadapi Uzbekistan dalam laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara.
  • Pertandingan ini merupakan lanjutan setelah Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Tajikistan.
  • Hasil pertandingan ini akan menentukan posisi Timnas U-17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan Piala Kemerdekaan 2025. Berikut laporan live pertandingan.

Timnas U-17 Indonesia bersua dengan Uzbekistan pada laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Jumat (15/8/2025).

Timnas U-17 Indonesia tampil solid di lini belakang dan mampu unggul atas Uzbekistan pada babak pertama lewat gol Dimas Prasetyo pada menit ke-18.

Meski kalah dalam penguasaan bola, Garuda Muda lebih efektif dalam menyelesaikan peluang menjadi gol.

Pada babak kedua Indonesia menambah pundi-pundi gol lewat tandukan Al Gazani Dwi Suwandi meneruskan sepak pojok pada menit ke-68. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Garuda Muda akan menghadapi Mali dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025. Pemenang laga ini akan meraih trofi juara. 

Berikut Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025:

Menit 18

GOL! Timnas U-17 Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-18. Lewat pergerakan dari sisi kanan, Dimas Prasetyo menerima umpan di kotak penalti. Dengan tenang ia mengecoh bek dan kiper Uzbekistan sebelum menceploskan bola ke gawang. 1-0 Indonesia unggul.

Menit 21

Aaron O'Neill lolos dari jebakan offside mengejar umpan terobosan. Aaron bisa melewati kiper, namun sepakannya bisa dihalau bek Uzbekistan.

Menit 33

Solid! Putu Panji dan kolega menjaga pertahanan dengan kokoh dan membuat Uzbekistan kesulitan membuat peluang. Indonesia masih menjaga keunggulan hingga pertengahan laga.

Menit 35

Gawang Indonesia nyaris bergetar melalui serangan Uzbekistan lewat bola lambung. Sundulan Abduraimov di kotak penalti bisa dihalau Putu Panji. Peluang itu berakhir dengan pelanggaran yang diberikan kepada Indonesia.

Halftime

Timnas U-17 Indonesia mampu menjaga keunggulan 1-0 atas Uzbekistan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum.

Babak Kedua

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto memasukkan pemain-pemain baru pada awal babak kedua yakni Fabio Azkairawan, Mathew Baker, dan Zahaby Gholy.

Menit 54

Nyaris! Evandra Florasta yang masuk sebagai pemain pengganti mencoba peruntungan dengan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Sayangnya tembakan Evandra masih melambung dari sasaran.

Menit 62

Kiper Indonesia Dafa Al Gasemi membuat penyelamatan gemilang setelah menggagalkan tendangan keras penyerang Uzbekistan Sukhrob Sadirjanov hingga berujung tendangan penjuru.

Menit 67

Rafi Rasyiq mendapat peluang untuk menggandakan keunggulan Indonesia. Menerima bola di depan kotak penalti, kontrol Rafi justru menjauh dan tembakannya masih bisa dihalau bek Uzbekistan.

Menit 68

GOOLLLLL! Indonesia mencetak gol kedua lewat skema set-piece. Tendangan penjuru Fabio Azkairawan ke tiang kedua disambut oleh Al Gazani Dwi Sugandi dengan tandukan yang bersarang ke gawang.

Menit 80

Indonesia mampu bertahan dengan solid dan bisa memberikan tekanan ke pertahanan Uzbekistan. Namun, belum ada gol tambahan yang tercipta.

Akhir Pertandingan

Timnas U-17 Indonesia mampu menjaga clean sheet meski pada akhir laga Uzbekistan gencar menyerang. Sampai wasit meniup peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Garuda Muda tetap bertahan. 

Dengan hasil ini Indonesia menempati posisi kedua klasemen Piala Kemerdekaan 2024 dengan 4 poin dari 2 laga. Indonesia tertinggal 2 angka dari Mali yang meraih 2 kemenangan beruntun.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

