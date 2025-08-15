Susul Shayne Pattynama, Sandy Walsh Gabung Buriram United

Sandy Walsh bergabung dengan Buriram United, menyusul Shayne Pattynama. Pemain Timnas Indonesia ini pindah dari Yokohama F. Marinos ke klub Thailand tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh resmi bergabung dengan klub Thailand Buriram United. Sandy akan bereuni dengan rekannya di Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang lebih dulu bergabung.

Sandy Walsh resmi diumumkan sebagai pemain baru klub Thailand, Buriram United, pada Jumat (15/8/2025).

Sandy menyusul rekan senegaranya, Shayne Pattynama, yang telah lebih dulu bergabung dengan Buriram United.

Sandy berlabuh ke tim juara Liga Thailand 4 kali beruntun itu setelah ditransfer dari klub Jepang, Yokohama F, Marinos.

Pemain berposisi bek kanan itu tampil dalam 12 laga bersama Yokohama F. Marinos, dengan membukukan 1 assist.

"Buriram United dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah secara resmi mencapai kesepakatan dengan Yokohama F. Marinos mengenai transfer Sandy Walsh," bunyi pernyataan Buriram United dalam unggahan di Instagram, Jumat.

Sandy menjadi bagian dalam perombakan besar Buriram United. Dia adalah pemain ke-13 yang didatangkan Buriram United pada musim panas ini.

Sebelumnya, Buriram United telah mengontrak Robert Zulj, Nemanja Nikolic, Robert Bauer, Fejsal Mulic, Juan Ibiza, Elias Dolah, Filip Stojkovic, Pathompon Charoenrattanapirom, Shinnaphat Leeaoh, Shayne Pattynama, Korraphat Nareechan, dan Ilhan Fandi.

Bek kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, telah lebih dulu diumumkan bergabung dengan tim beralias Thunder Castle itu pada awal Juli lalu.

Buriram adalah klub kelima yang dibela Sandy setelah KRC Genk, Zulte Waregem, KV Mechelen, dan Yokohama F. Marinos.

Pemain yang mengantongi 19 caps bersama Timnas Indonesia itu mengaku bangga bisa bergabung dengan klub raksasa Thailand.

"Saya sangat bersemangat bergabung dengan Buriram United. Mari kita nikmati musim yang indah ini bersama-sama, sampai jumpa di Thailand," ucap Sandy.

Buriram akan mengawali Liga Thailand dengan menghadapi Lamphun Warrior FC di Stadion Lamphun Province, Sabtu (16/8/2025) malam.