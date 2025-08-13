Bisnis Indonesia Premium
Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

Liverpool akan merekrut bek muda Italia Giovanni Leoni dari Parma dan Marc Guehi dari Crystal Palace dengan biaya sekitar £35 juta. Negosiasi sedang berlangsung.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:17
Pelatih Liverpool, Arne Slot / Reuters-Jason Cairnduff
Pelatih Liverpool, Arne Slot / Reuters-Jason Cairnduff

Bisnis.com, JAKARTA - Jurnalis sekaligus pakar transfer pemain sepak bola, Fabrizio Romano mengungkapkan Liverpool dilaporkan akan segera mendapatkan bek muda 18 tahun asal Italia, Giovanni Leoni.

Leoni yang kini bermain untuk Parma, dikatakan sangat tertarik bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini.

"Dia akan segera menjadi bagian dari skuad Arne Slot," tulis Romano, Rabu (12/8/2025). 

"Pembicaraan antar klub dengan Parma sedang berlangsung, Leoni setuju untuk bergabung dengan #LFC dan tidak perlu diyakinkan lagi," tambah dia.

Pelatih Liverpool Arne Slot disebut akan memainkan Leoni di musim 2025/2026. Sekadar informasi, Leoni tampil 17 kali di Serie A musim lalu bersama Parma.

"Liverpool menginginkan Giovanni Leoni sekarang karena status pinjaman tidak pernah dibahas sebagai opsi," ucap Romano.

Selain Leoni, Liverpool juga dikabarkan ingin menyelesaikan  transfer bek milik Crystal Palace, Marc Guehi.

Romano melaporkan bahwa Liverpool sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Inggris 25 tahun tersebut, yang pada hari Minggu mengantarkan Palace juara Community Shield mengalahkan Virgil van Dijk dan kawan-kawan.

"Liverpool telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Marc Guehi!," tulis Romano.

Negosiasi kini sedang berlangsung antara klub dengan klub, dengan biaya total kepindahan Guehi ke Anfield ditaksir sekitar 35 juta poundsterling atau sekitar Rp766 miliar.

"Negosiasi sedang berlangsung dengan Palace dengan biaya sekitar £35 juta sebagai paket lengkap, kesepakatan bisa segera tercapai," tutup dia.

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terbaru

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son
Bola Eropa
56 menit yang lalu

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya

