Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nasib Tragis Donnarumma, Jadi Kiper Terbaik di Dunia Tetap Kena Depak PSG

Gianluigi Donnarumma meninggalkan PSG setelah keputusan pelatih Luis Enrique. Meski jadi kiper top, ia harus pergi. Manchester City jadi kandidat klub baru.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:17
Share
Kiper Paris St Germain Gianluigi Donnarumma / REUTERS-Lee Smith
Kiper Paris St Germain Gianluigi Donnarumma / REUTERS-Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Kiper Gianluigi Donnarumma menyampaikan salam perpisahan dengan klub Liga Prancis Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Donnarumma dalam unggahan di instagramnya, Rabu, ia secara khusus menyampaikan perpisahan kepada suporter PSG dan menegaskan sudah memberikan segalanya untuk klub tersebut, namun dirinya sudah tidak bisa lagi membela Les Parisiens.

"Sayangnya, seseorang sudah memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari grup dan berkontribusi untuk kesuksesan tim. Saya kecewa dan patah hati," tulis Donnarumma pada unggahannya tersebut.

Pemain berkebangsaan Italia tersebut mengatakan dirinya berharap memiliki kesempatan untuk terakhir kalinya berjumpa dengan para suporter di markas PSG, Stadion Parc des Princes, Paris dan memberikan perpisahan yang lebih layak.

Donnarumma sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa semua dukungan serta kasih sayang yang telah ia terima selama membela PSG tak akan pernah dirinya lupakan.

"Saya akan selalu membawa kenangan akan semua emosi, malam-malam yang ajaib, dan tentang kalian, yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri," kata Donnarumma pada pernyataannya.

Baca Juga

Mantan kiper AC Milan itu juga turut mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya yang sudah ia anggap sebagai keluarga kedua dan akan selalu mengingat kenangan yang mereka rasakan bersama.

"Bermain untuk klub ini dan tinggal di kota ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih, Paris!" kata Donnarumma.

Kepergian Donnarumma juga diamini oleh pelatih PSG, Luis Enrique yang mengaku bertanggung jawab penuh dengan keputusannya mendepak kiper timnas Italia tersebut.

"Kita bicara soal pemain yang bukan saja salah satu kiper terbaik dunia, tapi juga pribadi luar biasa," ujar Enrique jelang Piala Super Eropa 2025.

"Ya begitulah kehidupan pemain top, sama saja dengan kami sebagai pelatih, ya seperti ini; bukan keputusan mudah tapi saya tanggung jawab penuh atas hal itu. Semua orang pasti mau melakukannya jika mudah, keputusan ini diambil terkait kebutuhan tim soal profil kiper," sambung Enrique di Football Italia.

Pengumuman dari Donnarumma bahwa ia akan meninggalkan PSG sekaligus menghangatkan spekulasi kemana pemain berusia 26 tahun tersebut akan berlabuh pada bursa transfer musim panas ini.

Dikabarkan klub Liga Inggris Manchester City menjadi kandidat utama untuk mengamankan jasa Donnarumma, terlebih The Citizen memiliki kemungkinan kehilangan Ederson Moraes yang tengah diminati oleh Galatasaray.

Sejak resmi berseragam PSG pada musim panas 2021 silam, Donnarumma sudah tampil sebanyak 161 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 56 clean sheets dari total 14.362 menit bermain.

Selain itu, ia juga mampu mempersembahkan empat gelar Liga Prancis, dua Piala Prancis, tiga Piala Super Prancis, dan satu Liga Champions untuk PSG.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares
Premium
23 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra
Premium
50 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Bursa Transfer Liga Prancis: Paris Saint-Germain (PSG) Belum Belanja

Bursa Transfer Liga Prancis: Paris Saint-Germain (PSG) Belum Belanja

Donnarumma Ungkap Peran Besar Enrique Membawa PSG Juara Liga Champions

Donnarumma Ungkap Peran Besar Enrique Membawa PSG Juara Liga Champions

Kemenangan Enrique dan Genggaman Tangan Malaikat Kecil Xana

Kemenangan Enrique dan Genggaman Tangan Malaikat Kecil Xana

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Amorim Yakin Sesko Pindah ke Tempat yang Tepat

Amorim Yakin Sesko Pindah ke Tempat yang Tepat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pelatih Mauricio Souza Puji Kuallitas Pemain Muda Macan Kemayoran
Bola Indonesia
57 menit yang lalu

Pelatih Mauricio Souza Puji Kuallitas Pemain Muda Macan Kemayoran

Nasib Tragis Donnarumma, Jadi Kiper Terbaik di Dunia Tetap Kena Depak PSG
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Nasib Tragis Donnarumma, Jadi Kiper Terbaik di Dunia Tetap Kena Depak PSG

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Bola Eropa
3 jam yang lalu

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?
Liga Inggris
3 jam yang lalu

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir
Bola Indonesia
20 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

3

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

4

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

5

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

13 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

3

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

4

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

5

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius