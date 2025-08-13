Nasib Tragis Donnarumma, Jadi Kiper Terbaik di Dunia Tetap Kena Depak PSG

Gianluigi Donnarumma meninggalkan PSG setelah keputusan pelatih Luis Enrique. Meski jadi kiper top, ia harus pergi. Manchester City jadi kandidat klub baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Kiper Gianluigi Donnarumma menyampaikan salam perpisahan dengan klub Liga Prancis Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Donnarumma dalam unggahan di instagramnya, Rabu, ia secara khusus menyampaikan perpisahan kepada suporter PSG dan menegaskan sudah memberikan segalanya untuk klub tersebut, namun dirinya sudah tidak bisa lagi membela Les Parisiens.

"Sayangnya, seseorang sudah memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari grup dan berkontribusi untuk kesuksesan tim. Saya kecewa dan patah hati," tulis Donnarumma pada unggahannya tersebut.

Pemain berkebangsaan Italia tersebut mengatakan dirinya berharap memiliki kesempatan untuk terakhir kalinya berjumpa dengan para suporter di markas PSG, Stadion Parc des Princes, Paris dan memberikan perpisahan yang lebih layak.

Donnarumma sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa semua dukungan serta kasih sayang yang telah ia terima selama membela PSG tak akan pernah dirinya lupakan.

"Saya akan selalu membawa kenangan akan semua emosi, malam-malam yang ajaib, dan tentang kalian, yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri," kata Donnarumma pada pernyataannya.

Mantan kiper AC Milan itu juga turut mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya yang sudah ia anggap sebagai keluarga kedua dan akan selalu mengingat kenangan yang mereka rasakan bersama.

"Bermain untuk klub ini dan tinggal di kota ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih, Paris!" kata Donnarumma.

Kepergian Donnarumma juga diamini oleh pelatih PSG, Luis Enrique yang mengaku bertanggung jawab penuh dengan keputusannya mendepak kiper timnas Italia tersebut.

"Kita bicara soal pemain yang bukan saja salah satu kiper terbaik dunia, tapi juga pribadi luar biasa," ujar Enrique jelang Piala Super Eropa 2025.

"Ya begitulah kehidupan pemain top, sama saja dengan kami sebagai pelatih, ya seperti ini; bukan keputusan mudah tapi saya tanggung jawab penuh atas hal itu. Semua orang pasti mau melakukannya jika mudah, keputusan ini diambil terkait kebutuhan tim soal profil kiper," sambung Enrique di Football Italia.

Pengumuman dari Donnarumma bahwa ia akan meninggalkan PSG sekaligus menghangatkan spekulasi kemana pemain berusia 26 tahun tersebut akan berlabuh pada bursa transfer musim panas ini.

Dikabarkan klub Liga Inggris Manchester City menjadi kandidat utama untuk mengamankan jasa Donnarumma, terlebih The Citizen memiliki kemungkinan kehilangan Ederson Moraes yang tengah diminati oleh Galatasaray.

Sejak resmi berseragam PSG pada musim panas 2021 silam, Donnarumma sudah tampil sebanyak 161 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 56 clean sheets dari total 14.362 menit bermain.

Selain itu, ia juga mampu mempersembahkan empat gelar Liga Prancis, dua Piala Prancis, tiga Piala Super Prancis, dan satu Liga Champions untuk PSG.