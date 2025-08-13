Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H

PSG dan Tottenham akan bertanding di Piala Super Eropa, 14 Agustus 2025. PSG diprediksi menang vs Tottenham. Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) dan Tottenham Hotspur akan berebut gelar juara Piala Super Eropa, Kamis (14/8/2025) dini hari di Stadion Friuli, Udine.

PSG merupakan juara bertahan Liga Champions, sedangkan Tottenham musim lalu berhasil menggondol trofi Liga Europa usai mengalahkan Manchester United di final.

PSG membawa modal kurang bagus jelang laga ini setelah ditekuk Chelsea di final Piala Dunia Antarklub 2025. Sekadar informasi, Chelsea merupakan juara bertahan Liga Conference.

PSG yang diasuh Luis Enrique sebelumnya tampil perkasa baik di babak grup dan fase knock-out. Tapi di final berhasil dijinakkan Chelsea lewat taktik serangan balik cepat melalui sisi sayap.

Achraf Hakimi dan Nuno Mendes yang menempati sisi sayap kanan-kiri dan kerap maju membantu serangan ternyata menjadi titik lemah PSG di laga tersebut.

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelatih anyar Tottenham, Thomas Frank untuk membongkar pertahanan PSG.

Tottenham jelang laga nanti belum meraih hasil maksimal dalam sejumlah pertandingan uji coba.

Usai mengalahkan Arsenal, pasukan Lillywhites malah ditahan seri Newcastle United 1-1 di laga berikutnya.

Frank yang menggantikan Ange Postecoglou pasti ingin menunjukkan dirinya memang layak menjadi pelatih Tottenham.

Menilik kekuatan tim, PSG diprediksi bisa mengalahkan Tottenham di laga nanti sekaligus merebut gelar Piala Super Eropa.

Prediksi susunan pemain PSG vs Tottenham

Paris Saint-Germain (PSG) possible starting lineup:

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham Hotspur possible starting lineup:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus

Head to head PSG vs Tottenham

2017 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 2:4 (2:2)

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus:

Skor PSG vs Tottenham Hotspur 3-1

Skor PSG vs Tottenham Hotspur 2-0

Skor PSG vs Tottenham Hotspur 3-0