Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Timnas U-17 Indonesia menurunkan skuad terbaik melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, dengan formasi 4-3-3 di Stadion Utama Sumatra Utara.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Selasa, 12 Agustus 2025 | 19:20
Susunan pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Dok. PSSI.org
Susunan pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Dok. PSSI.org
  • Timnas U-17 Indonesia menurunkan skuad terbaiknya melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, dengan mayoritas pemain jebolan Piala Asia U-17.
  • Susunan pemain inti termasuk Dafa Gasemi sebagai penjaga gawang, dengan Mathew Baker dan Putu Panji sebagai duet bek tengah.
  • Formasi 4-3-3 mengandalkan trisula penyerang Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, dan Fadly Alberto yang sebelumnya tampil subur di Piala Asia U-17.

Bisnis.com, JAKARTA - Susunan pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 langsung diisi skuad terbaik.

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025).

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto langsung menurunkan skuad terbaik yang mayoritas jebolan Piala Asia U-17 2025.

Di posisi penjaga gawang ada nama Dafa Gasemi yang akan mengawal pertahanan terakhir Garuda Muda.

Kemudian, ada 4 pemain yang akan membentengi gawang yakni Eizar Jacob dan Fabio Azkairawan yang mengisi pos bek kanan dan kiri.

Duet bek tengah dipercayakan kepada pemain keturunan Australia Mathew Baker dan kapten tim Putu Panji.

Komposisi ini tak banyak berubah dari saat Timnas U-17 Indonesia mengamankan tiket ke babak 8 besar Piala Asia U-17.

Selanjutnya dari sektor gelandang Indonesia menurunkan Algazani Dwi Sugandi dan Nazriel Alvaro sebagai duet penyeimbang lapangan tengah.

Evandra Florasta akan bergerak sebagai playmaker dan mengatur tempo permainan Timnas U-17 Indonesia.

Dari sektor penyerang, Indonesia mengandalkan trisula yang terbukti subur di Piala Asia U-17 yakni Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, dan Fadly Alberto.

Berikut susunan pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan:

Timnas U-17 Indonesia (4-3-3): Dafa Gasemi; Eizar Jacob, Mathew Baker, Putu Panji, Fabio Azkairawan; Algazani Dwi, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta; Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, Fadly Alberto.

Pelatih: Nova Arianto

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

Share
Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
4 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
5 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

