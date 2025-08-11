Bisnis Indonesia Premium
Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Piala Kemerdekaan 2025 di Medan dimulai pekan depan. Tiket mulai Rp100 ribu. Indonesia hadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Laga pertama 12 Agustus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:34
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Piala Kemerdekaan 2025 yang dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara (Sumut), akan dimulai pada pekan depan.

Pada turnamen yang dipersiapkan PSSI untuk timnas U-17 Indonesia menuju Piala Dunia U-17 2025 di Qatar pada November itu, Garuda Muda akan menghadapi tiga negara yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Bagi yang ingin menonton langsung, PSSI sudah mengumumkan harga tiket pertandingan Piala Kemerdekaan, yang dimulai dari Rp100 ribu untuk Kategori 3 Utara/Selatan. Harga tiket ini adalah harga tiket untuk menonton dua pertandingan pada hari yang sama, demikian dikutip dari akun Instagram resmi Piala Kemerdekaan, Jumat.

Ada tiga kategori yang dijual oleh PSSI. Selain Kategori 3, mereka juga menjual untuk Kategori 2 Barat/Timur dengan harga Rp125 ribu, dan Kategori 1 Barat/Timur dengan harga Rp150 ribu yang merupakan harga termahal.

Piala Kemerdekaan akan dimainkan selama kurang lebih satu pekan. Laga pertama akan tersaji pada Selasa (12/8) dengan pertandingan antara Mali melawan Uzbekistan pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan dengan Indonesia melawan Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Pada hari kedua, Jumat (15/8), Tajikistan melawan Mali pukul 15.30 WIB, sementara Uzbekistan melawan Indonesia pukul 19.30 WIB. Pada hari terakhir, Senin (18/8), Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali pada pukul 20.30 WIB. Sebelum laga ini, Uzbekistan akan melawan Tajikistan pada pukul 16.00 WIB.

Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali adalah tiga negara yang juga merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025. Tajikistan berada di Grup I bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko, lalu Uzbekistan berada di Grup J bersama Paraguay, Panama, dan Republik Irlandia, dan terakhir Mali ada di Grup L bersama Selandia Baru, Austria, Arab Saudi.

Untuk Indonesia, tim asuhan Nova Arianto tersebut berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Berikut harga tiket Piala Kemerdekaan 2025:

Kategori 1 Barat/Timur: Rp150.000

Kategori 2 Barat/Timur: Rp125.000

Kategori 3 Utara/Selatan: Rp100.000.

Berikut jadwal Piala Kemerdekaan 2025:

Selasa (12/8)

Mali vs Uzbekistan pukul 16.30 WIB

Indonesia vs Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Jumat (15/8)

Tajikistan vs Mali pukul 15.30 WIB

Uzbekistan vs Indonesia pukul 19.30 WIB.

Senin (18/8)

Uzbekistan vs Tajikistan pukul 16.00 WIB.

Indonesia vs Mali pukul 20.30 WIB.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Share
