Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Arema FC vs PSBS Biak akan digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Arema FC menang.

Arema FC akan menghadapi PSBS Biak dalam penutup pekan perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Senin (11/8/2025) sore.

Arema FC di Super League 2024-2025 tampil dengan memenuhi kuota 11 pemain asing sesuai regulasi dari operator kompetisi.

Dua pemain asing, Luiz Gustavo dan Betinho, dinilai akan membuat Singo Edan tampil lebih trengginas dibandingkan saat menjalani pramusim.

Dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025, Arema FC finis di posisi paling buncit dengan mencatat 1 kali imbang dan 1 kali kalah.

Laga ini juga akan menjadi debut bagi pelatih Arema FC, Marcos Santos, yang pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia.

Aremania yang akan mendampingi Singo Edan di kandang dinilai bisa menjadi pressure bagi Marcos untuk meraih hasil positif.

Sementara itu PSBS Biak merombak tim besar-besaran dalam komposisi tim dari skuad musim lalu.

Namun, PSBS punya pemain yang berpengalaman di Liga Indonesia, seperti Muhammad Tahir, Ilham Udin Armaiyn, dan Nurhidayat Haji Haris.

Setelah menjalani musim 2024-2025 sebagai tim promosi, PSBS dihajar krisis internal yang membuat kondisi tim berantakan.

Musim lalu PSBS dihuni pemain-pemain asal Brasil seperti Alberto Goncalves, Fabiano Beltrame, dan Jaimerson Xavier yang kini telah hengkang.

Dari rekor pertemuan, Arema FC mencatat hasil positif saat bersua dengan PSBS Biak. Singo Edan menang 3-2 di kandang sendiri dan menahan imbang 2-2 di markas Badai Pasifik.

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs PSBS

Arema FC (4-3-3): Lucas Frigeri; Achmad Maulana, Luiz Gustavo, Odivan Koerich, Johan Alfarizi; Julian Guevara, Betinho, Arkhan Fikri; Dendi Santoso, Dalberto Luan, Paulinho Moccelin.

Pelatih: Marcos Santos

PSBS Biak (4-3-3): Kadu Monteiro; Muhammad Tahir, Sandro Embalo, Hwang Myung-hyun, Patiras Rumere; Yano Putra, Kevin Lopez, Eduardo Barbosa; Ilham Udin, Mohcine Hassan, Luquinhas.

Pelatih: Divaldo Alves