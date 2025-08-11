Bisnis Indonesia Premium
Akira Higashiyama Bangga meski Timnas Putri U-20 Indonesia Gagal Lolos Piala Asia

Pelatih Akira Higashiyama bangga meski Timnas Putri U-20 Indonesia gagal lolos Piala Asia 2026, usai menang 4-0 atas Turkmenistan di kualifikasi Grup D.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:41
Timnas Putri U-20 Indonesia gagal lolos Piala Asia Wanita U-20 / Kita Garuda
Timnas Putri U-20 Indonesia gagal lolos Piala Asia Wanita U-20 / Kita Garuda
Ringkasan Berita
  • Timnas Putri U-20 Indonesia menutup kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dengan kemenangan 4-0 atas Turkmenistan, meski gagal lolos ke putaran final.
  • Pelatih Akira Higashiyama merasa puas dengan performa tim yang menunjukkan konsistensi dan semangat, meskipun tidak berhasil lolos ke Piala Asia.
  • Akira memuji perkembangan mental dan permainan para pemain muda, serta berharap mereka dapat mencapai Piala Dunia di masa depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Putri U-20 Indonesia Akira Higashiyama bersyukur meski anak asuhnya gagal lolos ke Piala Asia Wanita U-20.

Timnas Putri U-20 Indonesia menutup perjalanan di Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dengan kemenangan 4-0 atas Turkmenistan di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Minggu (10/8/2025).

Gol-gol kemenangan Garuda Pertiwi Muda dilesatkan oleh Gea Yumanda (11’), Shifana Rizka (27’), Ajeng Sri (39’), dan Aulia Arifah (90+1’).

Kemenangan ini menjadi penutup manis bagi skuad Timnas Putri U-20 Indonesia yang mengoleksi 5 poin dari 2 hasil imbang dan 1 kemenangan.

Kendati gagal melangkah ke putaran final Piala Asia Wanita U-20, Akira Higashiyama mengaku puas dengan performa timnya.

"Kami sangat senang bisa meraih tiga poin. Kami menciptakan banyak peluang kreatif dari proses build-up permainan, dan berhasil menjaga clean sheet. Saya puas dengan hasil ini dan bangga pada para pemain saya," kata Akira Higashiyama usai pertandingan.

Pelatih asal Jepang itu menilai Timnas Putri U-20 Indonesia menunjukkan konsistensi yang cukup baik sepanjang turnamen.

Sayangnya, Garuda Pertiwi Muda belum mendapat rezeki lolos ke putaran final meski tak menelan kekalahan.

"Kami tidak pernah kalah dalam tiga pertandingan, tapi kami belum berhasil lolos ke Piala Asia. Ini kesalahan saya. Namun saya melihat para pemain punya potensi besar, dan saya bersemangat untuk kembali bekerja bersama mereka di masa depan. Meskipun tidak lolos, tim menunjukkan semangat yang luar biasa," ucap Akira.

Akira juga memuji perkembangan mental dan permainan para pemain yang terbilang masih sangat muda ini.

Dengan terus diasah secara konsisten, Akira yakin para pemain Timnas U-20 Indonesia akan berkembang jadi lebih baik.

"Setiap hari, para pemain menunjukkan fighting spirit, kami menyebutnya Indonesian spirit. Saya selalu terkejut melihat perkembangan mereka. Mereka terus bertumbuh dan menunjukkan performa terbaik di lapangan," ucap dia.

Akira tak lupa menyampaikan harapan besarnya untuk skuad muda Timnas Putri Indonesia ini.

"Tentu saja, saya berharap dengan para pemain ini kita bisa menuju Piala Dunia di masa mendatang," pungkasnya.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

