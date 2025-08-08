Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

FFI tunjuk Amril Daulay sebagai asisten pelatih timnas futsal putra senior untuk memperkuat fondasi kepelatihan nasional dan menghadapi agenda besar mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi menunjuk Amril Daulay sebagai asisten pelatih timnas futsal putra senior.

Tak hanya sebagai asisten, peran Amril juga ditunjuk FFI sebagai bagian dari Direktorat Teknik FFI.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang FFI untuk memperkuat fondasi kepelatihan nasional melalui kolaborasi antara pengalaman internasional dan potensi lokal.

“Salah satu pilar strategis Direktorat Teknik adalah secara aktif mendorong talenta lokal di semua lini, termasuk pengembangan pelatih potensial," kata pelatih timnas futsal putra senior dan Direktur Teknik FFI, Hector Souto, melalui keterangan resminya, Jumat.

Amril sebelumnya merupakan asisten pelatih Bintang Timur Surabaya, klub juara Pro Futsal League 2024/2025, dan telah menjadi bagian dari staf pelatih timnas sejak ASEAN Futsal Championship 2024, di mana Indonesia berhasil keluar sebagai juara.

"Penunjukan sosok seperti Amril, yang memiliki pemahaman modern tentang futsal profesional serta penguasaan teknis dan teknologi terapan, merupakan langkah penting dalam rencana pengembangan nasional kita," kata Souto.

Kehadiran Amril secara penuh menjadi penguatan penting menjelang berbagai agenda besar timnas futsal Indonesia dalam waktu dekat.

Selain menghadapi SEA Games 2025 di Thailand pada Desember mendatang dan AFC Futsal Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada Januari-Februari tahun depan, FFI juga tengah memulai proses pembentukan timnas kelompok umur putra sebagai bagian dari visi jangka panjang regenerasi pemain nasional.

Dengan posisi strategis sebagai asisten pelatih tim senior dan anggota Direktorat Teknik, kata FFI, Amril akan memiliki peran krusial dalam membangun kesinambungan filosofi permainan, metodologi pelatihan, serta memperkuat sinergi antartim nasional.