Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC

Thom Haye dan Federico Barba berpeluang debut saat Persib melawan Borneo FC di Super League 2025-2026, Minggu (31/8/2025), di Bandung.

Bisnis.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bicara peluang rekrutan anyar, Thom Haye, menjalani debut di Super League 2025-2026.

Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang mampu memboyong gelandang Tim Nasional (Timnas) Indonesia Thom Haye yang digadang-gadang mendapat gaji selangit.

Selain Haye, Persib juga mengumumkan pemain asing barunya, yakni bek asal Italia Federico Barba. Perekrutan kedua pemain tersebut diumumkan Persib pada Rabu (27/8/2025).

Haye merupakan gelandang Timnas Indonesia yang diikat kontrak untuk 2 tahun ke depan. Sedangkan Barba merupakan bek asal Italia yang diproyeksikan memperkokoh barisan pertahanan Maung Bandung.

Setelah diumumkan lewat tayangan eksklusif salah satu televisi nasional, Thom Haye dan Federico Barba berpeluang menjalani debut bersama Mark Klok cs pada pertandingan pekan keempat Super League 2025-2026 melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (31/8/2025).

Peluang Haye dan Barba menjalani debut pada laga kontra Borneo FC diungkapkan pelatih Bojan Hodak setelah mengamati kondisi terkini kedua pemain tersebut.

"Kita lihat perkembangan. Untuk debut mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua. Intinya, Thom dan Federico sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo FC," kata Bojan Hodak, Kamis (28/8/2025).

Hodak mengatakan, kedua pemain baru itu dalam kondisi sangat baik. Karena itu, dia memastikan akan mempersiapkan Haye dan Barba untuk tampil dalam laga melawan Borneo FC.

"Sebelumnya Federico sempat sakit dan sekarang sudah siap berlatih. Kondisinya fit. Untuk Thom pun, sebelum bergabung dia sudah menjalani latihan individual terstruktur," tutur Hodak.

Persib bertekad untuk meraih hasil positif setelah menelan kekecewaan pada 2 laga sebelumnya. Pangeran Biru dikalahkan tim promosi, Persijap Jepara, dengan skor 1-2 pada pekan kedua.

Sementara pada pekan lalu, Persib yang merupakan juara bertahan Liga Indonesia ditahan tim promosi lainnya, PSIM Yogyakarta, dengan skor 1-1.

Kini Persib pun tertahan di posisi ketujuh dengan torehan 4 poin dari hasil 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah.