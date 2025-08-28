Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)

Berikut link live streaming 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 yang berlangsung hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejuaraan dunia bulu tangkis atau BWF World Championship 2025 memasuki babak 16 besar hari ini, Kamis (28/8/2025).

Terdapat 9 wakil Indonesia yang akan bertanding di Adidas Arena, Paris, Perancis. Di antaranya yakni Jonatan Christie, Fajar Alfian/M Ryan, dan Putri Kusuma Wardani.

Adapun sebelumnya, sejumlah wakil Indonesia terhenti di babak pertama, antara lain Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dari ganda putra, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di nomor ganda campuran.

Kini wakil Indonesia yang tersisa akan berjuang di babak 16 besar demi merebut tiket ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Dari nomor tunggal putra, Indonesia masih memiliki 2 wakil yakni Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Jojo, sapaan Jonatan, akan menghadapi Lee Cheuk Yiu dari Hong Kong sedangkan Alwi jumpa andalan Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Kemudian di sektor tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang akan menghadapi Sim Yu-jin dari Korea Selatan dan Putri Kusuma Wardani yang bentrok dengan Tomoka Miyazaki asal Jepang.

Selanjutnya pada ganda campuran, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana akan menghadapi Kim Won-ho/Seo Seung-jie (Korsel).

Partai sengit juga akan dihadapi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menantang Takuro Hoki/Yuki Kobayashi asal Jepang.

Lalu dari ganda putri, Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi bersua Baek Ha-na/Lee So-hee (Korsel), sementara Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia).

Terakhir dari ganda campuran ada Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu yang akan melawan wakil tuan rumah, Thom Gicquel/Delphine Delrue.

