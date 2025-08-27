Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Pelatih MU Ruben Amorim menyatakan tim butuh waktu berkembang usai imbang lawan Fulham. Fokus bangun fondasi sebelum kembali ke Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui timnya belum siap bersaing di kompetisi Eropa setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham dalam lanjutan Liga Premier Inggris di Craven Cottage, Minggu (24/8).

“Kami tidak siap bermain di Eropa dan di Liga Premier. Kami perlu waktu untuk berkembang sebagai tim,” kata Amorim seperti dikutip dari BBC Sport.

Hasil imbang melawan Fulham membuat Setan Merah belum meraih kemenangan dari dua laga yang dijalani pada awal musim 2025/26.

United mengakhiri musim lalu dengan menempati posisi ke-15 klasemen Liga Premier Inggris, peringkat terendah dalam sejarah klub. Kekalahan di final Liga Europa melawan Tottenham Hotspur juga membuat mereka gagal tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kali sejak musim 2013/14.

Meski klub telah mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim panas, Amorim menilai timnya masih butuh waktu untuk berkembang.

Amorim menambahkan bahwa jadwal padat di pekan ini membutuhkan rotasi. “Kami memiliki tiga pertandingan minggu ini dan kami punya pemain berkualitas, jadi kami perlu melakukan rotasi untuk mencoba memenangkan setiap pertandingan,” ujarnya.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan target jangka menengah United adalah membangun fondasi yang kuat sebelum kembali ke Eropa.

“Kami perlu waktu untuk membangun dasar, lalu di masa depan kami akan kembali. Akan ada momen ketika kami harus tampil di Eropa agar semua pemain mendapat kesempatan bermain,” tambah Amorim.

United berikutnya dijadwalkan menghadapi Grimsby Town pada putaran kedua Piala Liga Inggris (EFL Cup), Kamis (28/8) dini hari WIB, di Blundell Park. Setelah itu, Setan Merah akan menjamu Burnley di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris pada 30 Agustus.