Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Pelatih MU Ruben Amorim menyatakan tim butuh waktu berkembang usai imbang lawan Fulham. Fokus bangun fondasi sebelum kembali ke Eropa.
Andhika Anggoro Wening,Newswire
Andhika Anggoro Wening & Newswire - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:55
Share
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim / Reuters-Molly Darlington
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim / Reuters-Molly Darlington

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui timnya belum siap bersaing di kompetisi Eropa setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham dalam lanjutan Liga Premier Inggris di Craven Cottage, Minggu (24/8).

“Kami tidak siap bermain di Eropa dan di Liga Premier. Kami perlu waktu untuk berkembang sebagai tim,” kata Amorim seperti dikutip dari BBC Sport.

Hasil imbang melawan Fulham membuat Setan Merah belum meraih kemenangan dari dua laga yang dijalani pada awal musim 2025/26.

United mengakhiri musim lalu dengan menempati posisi ke-15 klasemen Liga Premier Inggris, peringkat terendah dalam sejarah klub. Kekalahan di final Liga Europa melawan Tottenham Hotspur juga membuat mereka gagal tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kali sejak musim 2013/14.

Meski klub telah mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim panas, Amorim menilai timnya masih butuh waktu untuk berkembang.

Amorim menambahkan bahwa jadwal padat di pekan ini membutuhkan rotasi. “Kami memiliki tiga pertandingan minggu ini dan kami punya pemain berkualitas, jadi kami perlu melakukan rotasi untuk mencoba memenangkan setiap pertandingan,” ujarnya.

Baca Juga

Pelatih asal Portugal itu menegaskan target jangka menengah United adalah membangun fondasi yang kuat sebelum kembali ke Eropa.

“Kami perlu waktu untuk membangun dasar, lalu di masa depan kami akan kembali. Akan ada momen ketika kami harus tampil di Eropa agar semua pemain mendapat kesempatan bermain,” tambah Amorim.

United berikutnya dijadwalkan menghadapi Grimsby Town pada putaran kedua Piala Liga Inggris (EFL Cup), Kamis (28/8) dini hari WIB, di Blundell Park. Setelah itu, Setan Merah akan menjamu Burnley di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris pada 30 Agustus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening & Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
3 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
4 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang
Liga Inggris
6 jam yang lalu

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar
Aneka Sport
6 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan
Bola Dunia
7 jam yang lalu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans