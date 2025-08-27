Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Jojo dan Jorji lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris setelah mengalahkan lawan dari Azerbaijan dan Denmark.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:39
Share
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat tampil di Thomas Cup 2024 / PBSI.
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat tampil di Thomas Cup 2024 / PBSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, dua pemain tunggal putra dan putri Indonesia lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan lawan-lawannya, Rabu (27/8/2025), di Adidas Arena, Paris.

Jonatan Christie menjadi wakil pertama Indonesia yang lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan pemain Azerbaijan, Ade Risky Dwicahyo.

Bermain di lapangan satu, Jojo menang dua set langsung atas Ade Risky dengan skor 21-9 dan 21-17 dalam waktu 37 menit.

Di babak 16 besar, Jojo akan menanti pemenang antara Fabian Roth atau Lee Cheuk Yiu.

Sementara itu Gregoria Mariska menjadi wakil Indonesia selanjutnya yang maju ke babak 16 besar.

Melawan wakil asal Denmark, Julie Jakobsen, Gregoria yang biasa disapa dengan Jorji menang 21-17 dan 21-8 dengan tempo 32 menit.

Baca Juga

Di babak 16 besar, Gregoria yang diunggulkan di tempat ketujuh akan pemain asal Korea Selatan, Sim Yu Jin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)
Premium
9 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025
Premium
39 menit yang lalu

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Tampil Tenang, Jojo Lolos ke Babak Kedua

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Tampil Tenang, Jojo Lolos ke Babak Kedua

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

Link Live Streaming dan Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini Rabu (27/8)

Link Live Streaming dan Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini Rabu (27/8)

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang
Liga Inggris
44 menit yang lalu

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Laga Dewa United vs Persija Bakal Digelar Tanpa Penonton
Sportainment
1 jam yang lalu

Laga Dewa United vs Persija Bakal Digelar Tanpa Penonton

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

4

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Tuntut Perlindungan Pers, Jurnalis Gelar Aksi di Depan Gedung MKjavascript:void(0)
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

4

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans