Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Jojo dan Jorji lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris setelah mengalahkan lawan dari Azerbaijan dan Denmark.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, dua pemain tunggal putra dan putri Indonesia lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan lawan-lawannya, Rabu (27/8/2025), di Adidas Arena, Paris.

Jonatan Christie menjadi wakil pertama Indonesia yang lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan pemain Azerbaijan, Ade Risky Dwicahyo.

Bermain di lapangan satu, Jojo menang dua set langsung atas Ade Risky dengan skor 21-9 dan 21-17 dalam waktu 37 menit.

Di babak 16 besar, Jojo akan menanti pemenang antara Fabian Roth atau Lee Cheuk Yiu.

Sementara itu Gregoria Mariska menjadi wakil Indonesia selanjutnya yang maju ke babak 16 besar.

Melawan wakil asal Denmark, Julie Jakobsen, Gregoria yang biasa disapa dengan Jorji menang 21-17 dan 21-8 dengan tempo 32 menit.

Di babak 16 besar, Gregoria yang diunggulkan di tempat ketujuh akan pemain asal Korea Selatan, Sim Yu Jin.