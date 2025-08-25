Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan bermain di hari pertama lolos ke babak 32 besar.

Bermain di lapangan dua, Adidas Arena, Paris, Senin (25/8/2025), Gregoria yang biasa disapa Jorji mengalahkan wakil asal Republik Ceko, Petra Maixnerova.

Jorji yang meraih medali perunggu Olimpiade Paris, mengalahkan Petra Maixnerova di babak 64 atau babak pertama dengan cukup mudah 21-10 dan 21- 9 dalam waktu 29 menit.

Di babak 32 besar, Gregoria akan berhadapan dengan Julie Dawall Jakobsen asal Denmark.

Indonesia masih punya satu wakil lagi di nomor ini lewat Putri Kusuma Wardani yang akan ditantang Lo Sin Yan Happy asal Hong Kong.

Sementara itu, tunggal putra asal China, Shi Yu Qi meraih kemenangan di babak 64 usai menekuk pemain asal India, Lakshya Sen.

Shi Yu Qi yang menjadi unggulan satu menang dua set langsung atas Sen dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam waktu 54 menit.

Di babak selanjutnya, Shi Yu Qi akan bertemu dengan pebulu tangkis asal Belgia, Julien Carraggi.

Di nomor ganda putri, Gabriela Stoeva/Stefanie Stoeva berhasil mengalahkan wakil asal India, Rutaparna Panda/Swetaparna Panda.

Wakil asal Bulgaria itu menang dua set langsung 21-12 dan 21-11.

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, 25 Agustus:

Shi Yu Qi vs Lakshya Sen 21-17, 21-19

Gregoria Mariska Tunjung vs Petra Maixnerova 21-10, 21-9

Gabriela Stoeva/Stefanie Stoeva vs Rutaparna Panda/Swetaparna Panda 21-12, 21-11.