Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

Newcastle vs Liverpool di St James Park, 26 Agustus 2025, pukul 02.00 WIB. Saksikan live streaming di Vidio. Newcastle tanpa Isak, Liverpool waspadai Chiesa.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 23:23
Pemain Newcastle United, Anthony Elanga. Newcastle akan berhadapan dengan Liverpool pada pekan kedua Premier League. Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus, dari St James Park. /Reuters-Lee Smith
Pemain Newcastle United, Anthony Elanga. Newcastle akan berhadapan dengan Liverpool pada pekan kedua Premier League. Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus, dari St James Park. /Reuters-Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Newcastle United yang diasuh Eddie Howe akan ditantang Liverpool pada pekan kedua Premier League di Stadion Saint James Park, Selasa (26/8/2025) dini hari.

Pada pertandingan pertama, Newcastle United berhasil menahan imbang tuan rumah Aston Villa dengan skor 1-1 di Villa Park.

Newcastle di pertandingan ini diprediksi masih tidak akan diperkuat striker utamanya, Alexander Isak yang masih bermasalah dengan rumor transfer dirinya ke Liverpool.

Howe diprediksi masih akan memakai false nine di pertandingan ini seperti saat melawan Aston Villa. Anthony Gordon, Harvey Barnes, dan pemain baru Anthony Elanga diprediksi akan dimainkan di lini depan.

Sementara itu Liverpool di pekan pertama berhasil meraih poin sempurna usai menang 4-2 atas AFC Bournemouth.

Selain Hugo Ekitike, Newcastle wajib mewaspadai Federico Chiesa yang mencetak gol ketiga Liverpool ke gawang Bournemouth.

Chiesa yang masuk dari bangku cadangan berhasil membuktikan dirinya belum habis. Pergerakan dan finishing pemain asal Italia itu perlahan tapi pasti sudah menemukan bentuk terbaiknya.

Pertandingan Newcastle vs Liverpool bisa disaksikan di Vidio pada pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Newcastle vs Liverpool 26 Agustus:

https://www.vidio.com/live/9182-champions-tv-5?schedule_id=4520832

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening


