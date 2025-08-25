PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

PSSI tunjuk Alexander Zwiers dari Belanda sebagai Direktur Teknik baru, menggantikan Frank Wormouth. Zwiers pernah tangani timnas Yordania di Piala Asia 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi menunjuk Alexander Zwiers sebagai direktur teknik yang baru di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Zwiers yang berasal dari Belanda sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik federasi sepak bola Jordania, sejak 2019.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Istri saya juga orang Indonesia. Saya dan istri sudah berada di Indonesia selama empat tahun dan tinggal di Karawaci," kata Zwiers pada jumpa pers di Hotel Mulia, Jakarta, Senin.

Saat masih mengisi posisi Dirtek Federasi Sepak Bola Yordania, timnas Yordania sempat menghuni posisi kedua pada Piala Asia 2023.

Posisi direktur teknik sebelumnya pernah lama diisi oleh Indra Sjafri, yakni sejak 2020 sampai 2023 sebelum ia diminta fokus melatih timnas U-20.

Setelah Indra fokus menangani timnas U-20, posisi dirtek PSSI diisi Frank Wourmouth. Namun Wormouth hanya menduduki posisi itu selama enam bulan sampai Desember 2023.

Pada Februari 2025, Erick menjelaskan bahwa pihaknya tengah mencari dirtek dari luar negeri, namun masih menemui beberapa kendala teknis untuk dapat merealisasikannya.

PSSI justru lebih dahulu mengumumkan perekrutan penasihat teknis Jordy Cruyff, yang direkrut pada Februari tahun ini. Setelah itu PSSI juga merekrut Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat.