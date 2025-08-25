Kans Bertemu Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Respons Manajer Timnas Indonesia

Timnas U-23 Indonesia berpotensi bertemu Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan, di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Manajer Sumardji siap bersikap profesional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumardji menanggapi kemungkinan Timnas U-23 Indonesia bertemu dengan Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Timnas U-23 Indonesia berpeluang menghadapi Shin Tae-yong yang menangani Timnas U-23 Korea Selatan dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo pada September mendatang.

Sumardji mengatakan akan bersikap profesional jika nantinya dirinya bertemu dengan Shin Tae-yong.

Shin yang pernah melatih Indonesia selama 5 tahun berpeluang kembali ke Tanah Air, namun sebagai lawan Tim Garuda Muda.

Pelatih 54 tahun itu dikabarkan akan menjadi manajer Timnas U-23 Korea Selatan di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

"Saya malah baru dengar dari teman-teman ini kalau coach Shin akan jadi manajer Korea U-23. Beneran itu? Oh ya enggak apa-apa nanti kan ketemu saya juga," ucap Sumardji dalam acara pameran foto dan tulisan '90’ & Beyond' di Mal Sarinah, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Sumardji, yang juga mengantarkan surat pemecatan dari PSSI ke Shin Tae-yong, mengaku akan menjunjung tinggi profesionalisme.

Meski dulu bekerja sama sebagai manajer dan pelatih Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan akan mengutamakan kepentingan bangsa saat jumpa Shin.

"Kan sebelah sana ada coach Shin, dan sebelah sini ada saya kan. Ya enggak apa-apa kita jumpa, kita nanti buktikan di sepak bola itu suportivitas nomor satu dan motivasi itu terpenting ketika kita ingin menunjukkan bahwa harga diri bangsa itu di atas segala-galanya," tutur dia.

Indonesia dan Korea Selatan bentrok di babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 karena sama-sama tergabung di Grup J bersama Laos dan Makau.

Garuda Muda akan berjuang merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 yang digelar di Arab Saudi pada Januari mendatang.

Hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

Garuda Muda akan memulai Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan menghadapi Laos pada 3 September, kemudian bersua Makau pada 6 September, dan terakhir menantang Korea Selatan pada 9 September.

Shin adalah pelatih Timnas U-23 Indonesia yang hampir meloloskan Garuda Muda ke Olimpiade 2024 Paris.

Indonesia menjadi tim peringkat keempat di Piala Asia U-23 2024 di Qatar setelah kalah 1-2 dari Irak.

Sayangnya pada babak play-off antarkonfederasi di Paris, Indonesia U-23 kalah 1-0 dari Guinea sehingga gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris.