Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Diharapkan Sumpah WNI pada Akhir Pekan Ini

Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra diharapkan menjalani sumpah WNI akhir pekan ini, setelah proses naturalisasi mereka disetujui DPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga membeberkan rencana pengambilan sumpah 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra.

Arya Sinulingga menyebut proses naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra kini tengah masuk ke badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Arya menargetkan Miliano dan Mauro akan segera menjalani agenda terakhir yakni pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

"Sekarang posisi (dokumen naturalisasi) ada di DPR. Jadi kemarin dari Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga), kemudian ke Menkum (Menteri Hukum) Pak Supratman, ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), habis itu sudah ke Pak Presiden. Pak Presiden sudah kirim kemarin ke DPR," ucap Arya Sinulingga saat menghadiri acara PSSI Pers '90' & Beyond' di Sarinah, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Arya berharap secepatnya proses naturalisasi Miliano dan Mauro segera masuk dalam agenda rapat di DPR.

Setelah semua itu selesai, proses naturalisasi kedua pemain berdarah Belanda-Indonesia itu tinggal memasuki fase akhir.

"Mudah-mudahan kita dalam waktu satu hari, dua hari ke depan, teman-teman DPR sudah terima suratnya semua, mudah-mudahan berproses. Akhir pekan ini sumpah (WNI). Kalau sesuai jadwal mudah-mudahan secepatnya. Sebenarnya Mauro sudah duluan. Tapi kan nanti kalau berkali-kali kan sulit ya. Jadi kali ini berbarengan saja," tutur Arya.

Jika sesuai rencana, Miliano dan Mauro berpeluang menjalani debut dalam FIFA Matchday Timnas Indonesia pada September mendatang.

Rencananya, Garuda akan menghadapi laga uji coba kontra Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 9 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Uji coba itu merupakan persiapan Timnas Indonesia jelang tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

Miliano Jonathans merupakan pemain sayap dan gelandang serang 21 tahun yang memperkuat FC Utrecht.

Adapun Mauro Zijlstra adalah striker 20 tahun yang kini membela klub Eredivisie, FC Volendam.