Manajer Timnas Indonesia Tak Khawatir dengan Kebugaran Thom Haye yang Tanpa Klub

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, tidak khawatir dengan kebugaran Thom Haye meski tanpa klub. Haye dipanggil untuk FIFA Matchday di Surabaya, September ini.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:22
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye berhadapan dengan pemain Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana.
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye berhadapan dengan pemain Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana.
  • Thom Haye, yang belum memiliki klub sejak Juli, tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday di Surabaya.
  • Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, tidak khawatir dengan kebugaran Haye karena pemain tersebut aktif berlatih mandiri.
  • FIFA Matchday ini digunakan sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Timnas Indonesia Sumardji buka suara terkait situasi yang dialami gelandang Thom Haye lantaran belum memiliki klub sampai saat ini.

Thom Haye menjadi satu-satunya pemain tanpa klub yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam laga FIFA Matchday di Surabaya pada September mendatang.

Haye tak punya klub sejak Juli setelah kontraknya di tim Belanda Almere City berakhir pada musim lalu dengan torehan 30 penampilan dan 2 assist.

Sumardji mengaku dirinya tak khawatir dengan kebugaran Thom Haye meski tak bermain reguler di klub sejak Juli.

"Saya kira kalau berkaitan dengan soal performa pemain mereka aktif berlatih mandiri dan saya kira tidak ada masalah," ucap Sumardji saat menyaksikan pameran foto dan tulisan '90’ & Beyond' di Mal Sarinah, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Kuwait batal melakukan uji coba dan sampai saat ini PSSI belum menemukan sosok penggantinya.

Untuk berlaga di FIFA Matchday September ini, Kluivert memanggil 27 pemain Timnas Indonesia yang dijadwalkan mulai berkumpul di Surabaya pada 1 September.

Sumardji menyebut laga uji coba FIFA Matchday adalah momen yang tepat untuk mengetahui kondisi kebugaran fisik terkini pemain, termasuk Haye.

"Ya kan tujuannya kita panggil tanggal 1 September supaya para pemain itu segera bisa meningkatkan performanya. Kebetulan kan tanggal 1, kumpul, setelah itu kan latihan bersama. Momen itulah yang akan kita gunakan," ucap Sumardji.

Uji coba tersebut adalah bentuk persiapan Timnas Indonesia jelang tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

