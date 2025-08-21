Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia Lawan Kuwait dan Lebanon, Ole dan Paes Absen

Pelatih Patrick Kluivert panggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September, tanpa Maarten Paes dan Ole Romeny.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil masuk skuad Garuda untuk menghadapi timnas Kuwait dan Lebanon pada tanggal 5 dan 8 September.

Kluivert memanggil sejumlah nama langganan di timnas Indonesia seperti Jay Idzes di jantung pertahanan, Thom Haye di lini tengah, dan striker Ragnar Oereatmangoen.

Tiga pemain yang biasa menghiasi skuad timnas Merah-Putih seperti Maarten Paes, Ole Romeny, dan Ivar Jenner harus absen karena sedang mengalami cidera.

Selain itu dua full back kanan dan kiri, Pratama Arhan serta Asnawi Mangkualam juga tidak dipanggil oleh Kluivert.

Posisi kedua pemain ini diprediksi akan ditempati oleh Kevin Diks dan Calvin Verdonk.

Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk melawan Kuwait dan Lebanon:

Kiper

1. Nadeo Arga Winata - Borneo FC (IDN)

2. Ernando Ari Sutaryadi - Persebaya Surabaya (IDN)

3. Emil Audero Mulyadi - US Cremonese (ITA)

Bek

4. Jay Noah Idzes - US Sassuolo Calcio (ITA)

5. Mees Victor Joseph Hilgers - FC Twente (NED)

6. Jordi Amat Maas - Persija Jakarta (IDN)

7. Rizky Ridho Ramadhani - Persija Jakarta (IDN)

8. Justin Quincy Hubner - Fortuna Sittard (NED)

Tengah

9. Joey Mathijs Pelupessy - Lommel SK (BEL)

10. Marselino Ferdinan - Oxford United (ENG)

11. Marc Anthony Klok - Persib Bandung (IDN)

12. Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On - Willem II (NED)

13. Thom Jan Marinus Haye

14. Ricky Richardo Kambuaya - Dewa United (IDN)

Sayap

15. Kevin Diks - Borussia Monchengladbach (GER)

16. Sandy Henny Walsh - Buriram United (THA)

17. Shayne Elian Jay Pattynama - Buriram United (THA)

18. Dean Ruben James - Go Ahead Eagles (NED)

19. Yance Sayuri - Malut United (IDN)

20. Calvin Ronald Verdonk - NEC Nijmegen (NED)

21. Eliano Johannes Reijnders - PEC Zwolle (NED)

Depan

22. Yakob Sayuri - Malut United (IDN)

23. Stefano Jantje Lilipaly - Dewa United (IDN)

24. Egy Maulana Vikri - Dewa United (IDN)

25. Beckham Putra Nugraha - Persib Bandung (IDN)

26. Muhammad Ramadhan Sananta - DPMM FC (BRN)

27. Ragnar Anthonius Maria Oeratmangoen - FC Dender (BEL).