Havertz Terancam Cedera Panjang, Arsenal Mau Bajak Eze dari Tottenham

Arsenal berusaha membajak Eberechi Eze dari Tottenham setelah Kai Havertz terancam cedera panjang, dengan biaya transfer mendekati 68 juta poundsterling.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 17:28
Pemain Crystal Palace, Eberechi Eze /Reuters-Andrew Couldridge
Pemain Crystal Palace, Eberechi Eze /Reuters-Andrew Couldridge

Bisnis.com, JAKARTA - Arsenal bergerak cepat menyalip Tottenham Hotspur dalam perburuan gelandang Crystal Palace Eberechi Eze setelah menyetujui biaya transfer mendekati 68 juta poundsterling di tengah kekhawatiran cedera panjang Kai Havertz.

Arsenal membajak proses transfer Eze di saat Tottenham sudah berada di jalur akhir untuk mengamankan tanda tangan Eze dengan Spurs telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace dan dengan sang pemain.

Namun, situasi berubah secara drastis ketika Arsenal tiba-tiba kembali masuk dalam persaingan di hari yang sama.

Arsenal awalnya menahan diri karena dua faktor utama, yaitu ketidakpastian masa depan Ethan Nwaneri dan prioritas klub untuk menjual pemain lebih dulu setelah mengeluarkan hampir 200 juta poundsterling di bursa transfer musim panas ini.

Namun, absennya Kai Havertz dari sesi latihan terbuka di Emirates Stadium pada Rabu pagi menjadi titik balik. Arsenal dikabarkan sedang menunggu hasil tes lanjutan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera lutut sang pemain.

Indikasi awal menunjukkan Havertz bisa absen dalam waktu lama. Inilah sebabnya Arsenal segera mengaktifkan kembali minat terhadap Eze dan mempercepat negosiasi.

Crystal Palace sebelumnya enggan melepas Eze sebelum leg pertama play-off Liga Konferensi UEFA melawan Fredrikstad yang dijadwalkan pada Kamis malam. Kendati demikian, Arsenal tetap melangkah cepat memanfaatkan celah tersebut.

Eze yang berusia 27 tahun dan masih memiliki dua tahun kontrak tersisa di Selhurst Park, sebenarnya bersedia bergabung dengan Spurs. Namun, Eze dikenal sebagai fan Arsenal sejak kecil dan terbuka untuk bergabung dengan klub London Utara itu ketika tawaran datang.

Jika kepindahan ini terwujud, maka Tottenham harus kembali mengalihkan fokus ke target lain, setelah sebelumnya juga gagal mendatangkan Morgan Gibbs-White. Gelandang Nottingham Forest itu sempat hampir bergabung, sebelum akhirnya memilih bertahan dengan kontrak baru.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

