Tiga Fakta Menarik Dewa United Vs Persik, Dua Tim dengan Start Buruk

Dewa United dan Persik Kediri, dua tim dengan start buruk, akan bertemu di BRI Super League 2025/26. Persik unggul tipis dalam sejarah pertemuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewa United Banten FC akan menjamu Persik Kediri pada laga pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Jumat (22/8/2025) malam WIB.

Dewa United yang diasuh Jan Olde Riekerink saat ini berada di zona merah klasemen sementara BRI Super League setelah belum mampu meraih poin.

Persik Kediri juga punya nasib yang tak jauh berbeda. Klub asuhan Ong Kim Swee ada di posisi 14 dengan koleksi satu angka dari dua laga.

Berikut tiga fakta menarik laga Dewa United vs Persik:

1. Start Buruk

Dewa United menjalani start yang buruk pada BRI Super League musim ini. Klub berjulukan Banten Warriors itu menelan dua kekalahan beruntun.

Fakta yang cukup mengejutkan mengingat Dewa United dihuni pemain-pemain anyar top semisal Nick Kuipers, Privat Mbarga, dan Rafael Struick.

2. Tak Berbeda

Situasi yang tak berbeda juga dialami Persik Kediri. Dalam dua laga awal musim ini, klub berjulukan Macan Putih itu belum pernah menang dengan meraih sekali kekalahan dan sekali imbang.

Parahnya lagi, Persik juga sudah lama tidak meraih kemenangan di kompetisi resmi. Persik terakhir kali meraih tiga poin pada BRI Liga 1 2024/25 atas Arema FC dengan skor 3-0 (11/5/2025).

3. Unggul Tipis

Pertandingan nanti menjadi pertemuan ketujuh sepanjang sejarah. Persik Kediri unggul tipis dengan meraih tiga kemenangan.

Adapun Dewa United tercatat meraih dua kemenangan dan satu laga sisanya berakhir imbang. Jadi, laga nanti diyakini bakal berlangsung sengit sejak peluit babak pertama dibunyikan.