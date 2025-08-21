Bisnis Indonesia Premium
Semen Padang FC Vs PSM, Almeida Ungkap Kondisi Terkini Ronaldo Kwateh

Ronaldo Kwateh masih dalam pemulihan cedera dan belum siap tampil untuk Semen Padang FC melawan PSM Makassar di BRI Super League.
Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:09
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Semen Padang FC menyebut Ronaldo Joybera R Junior Kwateh atau yang kerap disapa Ronaldo Kwateh masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera sebelum tampil reguler di BRI Super League musim 2025-2026.

"Ronaldo belum siap main karena dia masih butuh waktu untuk pemulihan cederanya," kata Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida di Kota Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Eduardo terkait peluang atau kemungkinan Ronaldo Kwateh membela Semen Padang FC kala menjamu PSM Makassar pada lanjutan BRI Super League pada Jumat (22/8) di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang pukul 15.30 WIB.

Asisten pelatih Benfica U16 periode 2001-2003 tersebut mengatakan Ronaldo masih berproses agar bisa kembali ke kondisi prima sebelum diturunkan sebagai skuad Kabau Sirah.

"Dia memang sudah mendapatkan menit latihan tapi belum siap untuk diturunkan melawan PSM Makassar," ujar eks pelatih Arema dan Rans Nusantara itu.

Eduardo memastikan tim tidak ingin tergesa-gesa memainkan Ronaldo Kwateh karena hal itu bisa berpotensi memperparah cedera, sehingga berdampak kepada masa pemulihan yang lebih lama lagi.

Ia menambahkan ketika Semen Padang memutuskan merekrut Ronaldo dari Muangthong United, pihaknya sudah memahami dan mengetahui apa saja langkah atau tindakan yang akan dilakukan klub terhadap pemain tersebut.

"Jadi, pada saat kita membawa Ronaldo ke sini, kita sudah tahu dan paham tentang prosesnya," ujarnya.

Pada laga sebelumnya Semen Padang FC sukses mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat (15/8). Hasil itu mengantarkan Kabau Sirah ke peringkat 11 sementara.

Di sisi lain, PSM Makassar saat ini bertengger di urutan 13 usai menelan dua kali hasil seri ketika berhadapan dengan Bhayangkara dan Persijap.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Topik

