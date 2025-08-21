Bisnis Indonesia Premium
Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

Napoli berusaha merekrut Rasmus Hojlund dari MU setelah AC Milan gagal. Napoli menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions untuk menarik minat Hojlund.
Kamis, 21 Agustus 2025 | 18:08
Para pemain Manchester United Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, dan Casemiro/REUTERS-Ian Walton
Para pemain Manchester United Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, dan Casemiro/REUTERS-Ian Walton

Bisnis.com, JAKARTA - AC Milan gagal mendapatkan tanda tangan penyerang Manchester United Rasmus Hojlund setelah sang pemain menolak tawaran pinjaman dengan opsi pembelian dari klub Serie A tersebut lantaran memprioritaskan transfer permanen.

Hojlund yang juga diminati oleh Napoli dan sebelumnya sempat didekati RB Leipzig, dikabarkan hanya tertarik pada transfer permanen, sejalan dengan preferensi Manchester United yang ingin melepasnya secara penuh ketimbang meminjamkan.

Napoli kini menjadi kandidat terdepan untuk mengamankan jasa striker muda Denmark itu. Klub asuhan Antonio Conte tersebut tengah mencari pengganti sementara untuk Romelu Lukaku yang mengalami cedera.

Napoli optimistis bisa meyakinkan Hojlund untuk bergabung karena mampu menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions.

Sementara itu, RB Leipzig sempat mengeksplorasi kemungkinan merekrut Hojlund saat menjajaki penjualan Benjamin Sesko ke Manchester United. Namun, langkah itu batal setelah klub Jerman tersebut memilih merekrut Romulo dari Goztepe sebagai pengganti Sesko.

Hojlund sendiri awalnya ingin memperjuangkan tempatnya di skuad utama Manchester United. Namun, ia kemudian tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga melawan Arsenal pada akhir pekan lalu. Berbagai analis menilai peluang bermain semakin kecil usai kedatangan Benjamin Sesko.

Pelatih MU Ruben Amorim belum sepenuhnya menutup pintu bagi Hojlund untuk bertahan. Namun, kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi pilihan utama membuat sang pemain mempertimbangkan opsi keluar lebih serius.

Napoli kini mendorong negosiasi dengan United untuk meminjam Hojlund dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Berbeda dengan AC Milan yang gagal mencapai kesepakatan karena tidak mampu meyakinkan sang pemain, Napoli memiliki keunggulan dari sisi kompetisi dan menit bermain yang bisa ditawarkan.

Hojlund bergabung dengan MU pada musim panas 2023 di bawah pelatih Erik ten Hag. Akan tetapi performanya belum memenuhi ekspektasi di Old Trafford.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

