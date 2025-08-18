Hasil Lengkap Coppa Italia: AC Milan Lolos ke Babak Kedua

AC Milan dan Parma lolos ke babak kedua Coppa Italia 2025-2026 setelah menang atas Bari dan Pescara. Milan akan menghadapi Lecce, sementara Parma menunggu pemenang Spezia vs Sampdoria.

Bisnis.com, JAKARTA - AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia berkat kemenangan atas Bari. Berikut hasil lengkap Coppa Italia 2025-2026.

AC Milan menekuk Bari dengan skor 2-0 dalam putaran pertama Coppa Italia 2025-2026 di Stadion San Siro, Milan, Senin (18/8/2025) dini hari WIB.

Rossoneri meraih kemenangan atas Bari berkat gol yang dicetak oleh Rafael Leao dan Christian Pulisic.

Tuan rumah unggul penguasaan bola atas Bari dengan 65 persen dan melepaskan total 24 tembakan yang 5 di antaranya tepat sasaran. Dari jumlah itu, 2 tembakan berbuah menjadi gol.

Pada putaran kedua Coppa Italia 2025-2026, AC Milan dijadwalkan akan menjamu klub Serie A Lecce di Stadion San Siro, September mendatang.

Selain Milan, klub Serie A lainnya, Parma, lolos ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Serie B Pescara dengan skor 2-0 di Stadion Ennio Tardini, Parma, Minggu (17/8/2025) waktu setempat.

Kemenangan Parma atas Pescara dipastikan oleh 2 gol yang dicetak oleh Mateo Pellegrino pada menit ke-47 dan 65.

Selanjutnya, Parma akan menghadapi pemenang laga antara Spezia kontra Sampdoria, Senin (18/8/2025) malam, di putaran kedua Coppa Italia.