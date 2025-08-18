Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Lengkap Coppa Italia: AC Milan Lolos ke Babak Kedua

AC Milan dan Parma lolos ke babak kedua Coppa Italia 2025-2026 setelah menang atas Bari dan Pescara. Milan akan menghadapi Lecce, sementara Parma menunggu pemenang Spezia vs Sampdoria.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 08:19
Share
AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia 2025-2026 / Reuters-Daniele Mascolo
AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia 2025-2026 / Reuters-Daniele Mascolo
Ringkasan Berita
  • AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia 2025-2026 setelah mengalahkan Bari 2-0 di Stadion San Siro, dengan gol dari Rafael Leao dan Christian Pulisic.
  • Selain AC Milan, Parma juga lolos ke babak kedua setelah menang 2-0 atas Pescara, dengan dua gol dari Mateo Pellegrino.
  • AC Milan akan menghadapi Lecce di putaran kedua, sementara Parma menunggu pemenang antara Spezia dan Sampdoria.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia berkat kemenangan atas Bari. Berikut hasil lengkap Coppa Italia 2025-2026.

AC Milan menekuk Bari dengan skor 2-0 dalam putaran pertama Coppa Italia 2025-2026 di Stadion San Siro, Milan, Senin (18/8/2025) dini hari WIB.

Rossoneri meraih kemenangan atas Bari berkat gol yang dicetak oleh Rafael Leao dan Christian Pulisic.

Tuan rumah unggul penguasaan bola atas Bari dengan 65 persen dan melepaskan total 24 tembakan yang 5 di antaranya tepat sasaran. Dari jumlah itu, 2 tembakan berbuah menjadi gol.

Pada putaran kedua Coppa Italia 2025-2026, AC Milan dijadwalkan akan menjamu klub Serie A Lecce di Stadion San Siro, September mendatang.

Selain Milan, klub Serie A lainnya, Parma, lolos ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Serie B Pescara dengan skor 2-0 di Stadion Ennio Tardini, Parma, Minggu (17/8/2025) waktu setempat.

Baca Juga

Kemenangan Parma atas Pescara dipastikan oleh 2 gol yang dicetak oleh Mateo Pellegrino pada menit ke-47 dan 65.

Selanjutnya, Parma akan menghadapi pemenang laga antara Spezia kontra Sampdoria, Senin (18/8/2025) malam, di putaran kedua Coppa Italia.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Premium
28 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

Tekuk AC Milan, Bologna Juara Coppa Italia 2024-2025!

Tekuk AC Milan, Bologna Juara Coppa Italia 2024-2025!

Final Coppa Italia, Pelatih Bologna Sudah Tidak Sabar Lawan AC Milan

Final Coppa Italia, Pelatih Bologna Sudah Tidak Sabar Lawan AC Milan

Prediksi Skor Leeds United vs AC Milan 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Leeds United vs AC Milan 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Lancar, Ini Link Live Streaming Perth Glory vs AC Milan 31 Juli

Lancar, Ini Link Live Streaming Perth Glory vs AC Milan 31 Juli

Prediksi Skor Parma vs Juventus: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Parma vs Juventus: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Parma vs Juventus: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Parma vs Juventus: Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa
Liga Inggris
19 menit yang lalu

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
45 menit yang lalu

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain