Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali dalam lanjutan Piala Kemerdekaan 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Timnas U-17 Indonesia vs Mali digelar dalam penutup Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi skor mengunggulkan Timnas U-17 Indonesia menang.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Mali dalam partai penutup Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Senin (18/8/2025) malam.

Laga ini menjadi perebutan gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Timnas U-17 Indonesia dan Mali menjadi 2 tim yang tak terkalahkan sejauh ini.

Di tabel klasemen, Timnas U-17 Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin hasil dari 1 kali menang dan 1 kali imbang.

Garuda Muda sukses menaklukkan Uzbekistan 2-0 setelah ditahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2 pada laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025.

Di sisi lain Mali memuncaki klasemen dengan poin sempurna. Anak asuh Adama Diefla Diallo memetik 2 kemenangan dengan total mencetak 9 gol.

Pada laga pertama Mali menggebuk Uzbekistan 5-1 sebelum menang lagi dengan skor 4-2 atas Tajikistan.

N'Djicoura Raymond Bomba menjadi nama yang paling berbahaya. Bintang Mali itu mengoleksi empat gol dalam 2 laga.

Mali, di atas kertas, bakal menjadi lawan paling berat yang akan dihadapi Indonesia selama gelaran Piala Kemerdekaan 2025.

"Saya harap pemain tidak takut dan punya mental kuat untuk bertanding besok. Mali adalah tim berkualitas dari segi postur, skill, dan lainnya, tapi kami akan coba semaksimal mungkin. Semoga dapat hasil terbaik," kata pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto, Minggu (17/8/2025).

Pada laga kontra Uzbekistan, Nova melakukan rotasi dengan menyimpan pemain-pemain utama sehingga tak turun penuh 90 menit.

Kini melawan Mali Putu Panji, Mathew Baker, Evandra Florasta, Zahaby Gholy, Fadly Alberto, dan Mierza Fierjatullah kemungkinan akan kembali jadi starter.

Prediksi Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Mali

Indonesia U-17 (5-4-1): Dafa Al Gasemi; Fabio Azkairawan, Putu Panji, Mathew Baker, Muhamad Al Gazani, Eizar Jacob; Zahaby Gholy, Evandra Florasta, Nazriel Alfaro, Fadly Alberto; Mierza Firjatullah.

Pelatih: Nova Arianto

Mali U-17 (4-4-2): Lamine Sinaba; Issa Kone, Mahamadou Konate, Samba Konare, Tiemoko Berthe; Aboubacar Siriki Camara, Ibrahim Diakite, Mahamadou Traore, Seydou Dembele; N'Djicoura Raymond Bomba, Soumaila Fane.

Pelatih: Adama Diefla Diallo