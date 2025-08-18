Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali dalam lanjutan Piala Kemerdekaan 2025.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 09:24
Share
Prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali dalam Piala Kemerdekaan 2025 / Dok. PSSI.org
Prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali dalam Piala Kemerdekaan 2025 / Dok. PSSI.org
Ringkasan Berita
  • Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Mali dalam pertandingan penutup Piala Kemerdekaan 2025, dengan prediksi kemenangan untuk Indonesia meskipun Mali lebih diunggulkan.
  • Mali memimpin klasemen dengan poin sempurna dan memiliki pemain berbahaya seperti N'Djicoura Raymond Bomba, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin.
  • Susunan pemain Indonesia diprediksi menggunakan formasi 5-4-1 dengan Mierza Firjatullah sebagai ujung tombak, sedangkan Mali menggunakan formasi 4-4-2 dengan Bomba dan Soumaila Fane di lini depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Timnas U-17 Indonesia vs Mali digelar dalam penutup Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi skor mengunggulkan Timnas U-17 Indonesia menang.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Mali dalam partai penutup Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Senin (18/8/2025) malam.

Laga ini menjadi perebutan gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Timnas U-17 Indonesia dan Mali menjadi 2 tim yang tak terkalahkan sejauh ini.

Di tabel klasemen, Timnas U-17 Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin hasil dari 1 kali menang dan 1 kali imbang.

Garuda Muda sukses menaklukkan Uzbekistan 2-0 setelah ditahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2 pada laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025.

Di sisi lain Mali memuncaki klasemen dengan poin sempurna. Anak asuh Adama Diefla Diallo memetik 2 kemenangan dengan total mencetak 9 gol.

Baca Juga

Pada laga pertama Mali menggebuk Uzbekistan 5-1 sebelum menang lagi dengan skor 4-2 atas Tajikistan.

N'Djicoura Raymond Bomba menjadi nama yang paling berbahaya. Bintang Mali itu mengoleksi empat gol dalam 2 laga.

Mali, di atas kertas, bakal menjadi lawan paling berat yang akan dihadapi Indonesia selama gelaran Piala Kemerdekaan 2025.

"Saya harap pemain tidak takut dan punya mental kuat untuk bertanding besok. Mali adalah tim berkualitas dari segi postur, skill, dan lainnya, tapi kami akan coba semaksimal mungkin. Semoga dapat hasil terbaik," kata pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto, Minggu (17/8/2025).

Pada laga kontra Uzbekistan, Nova melakukan rotasi dengan menyimpan pemain-pemain utama sehingga tak turun penuh 90 menit.

Kini melawan Mali Putu Panji, Mathew Baker, Evandra Florasta, Zahaby Gholy, Fadly Alberto, dan Mierza Fierjatullah kemungkinan akan kembali jadi starter.

Prediksi Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Mali

Indonesia U-17 (5-4-1): Dafa Al Gasemi; Fabio Azkairawan, Putu Panji, Mathew Baker, Muhamad Al Gazani, Eizar Jacob; Zahaby Gholy, Evandra Florasta, Nazriel Alfaro, Fadly Alberto; Mierza Firjatullah.

Pelatih: Nova Arianto

Mali U-17 (4-4-2): Lamine Sinaba; Issa Kone, Mahamadou Konate, Samba Konare, Tiemoko Berthe; Aboubacar Siriki Camara, Ibrahim Diakite, Mahamadou Traore, Seydou Dembele; N'Djicoura Raymond Bomba, Soumaila Fane.

Pelatih: Adama Diefla Diallo

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Premium
28 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Head to Head, Susunan Pemain

Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Eizar Jacob Tanjung, dari Sydney Bawa Garuda Muda Terbang Tinggi

Eizar Jacob Tanjung, dari Sydney Bawa Garuda Muda Terbang Tinggi

Prediksi Tajikistan Vs Mali U17: Les Aigles Ingin Juarai Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Tajikistan Vs Mali U17: Les Aigles Ingin Juarai Piala Kemerdekaan 2025

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Intip Profil Miliano Jonathans, Calon Striker Naturalisasi Timnas Indonesia

Intip Profil Miliano Jonathans, Calon Striker Naturalisasi Timnas Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa
Liga Inggris
20 menit yang lalu

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
45 menit yang lalu

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain