Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Erick Thohir bertemu Nova Arianto bahas persiapan Timnas U-17 untuk Piala Dunia, termasuk uji coba luar negeri dan pemain diaspora baru.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:59
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto jelang Piala Kemerdekaan 2025. / Instagram Erick Thohir
Ringkasan Berita
  • Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas U-17 Indonesia, Nova Arianto, untuk membahas program persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025.
  • Program persiapan termasuk rencana uji coba internasional untuk mematangkan skuad Timnas U-17 Indonesia.
  • Erick Thohir dan Simon Tahamata juga membahas potensi pemain baru hasil scouting untuk memperkuat Timnas U-17 dan Timnas Senior di masa depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto jelang Piala Kemerdekaan 2025.

Erick Thohir menyaksikan langsung pertandingan Timnas U-17 Indonesia kontra Tajikistan dalam partai pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Selasa (12/8/2025).

Tak hanya hadir memberikan dukungan, Erick juga menyempatkan bertemu dengan pelatih Timnas U-17 Indonesia, Nova Arianto.

"Sebelum kembali ke Jakarta, saya bertemu dengan pelatih Timnas U-17 Indonesia, coach Nova Arianto di Medan untuk membahas program Timnas U-17 Indonesia setelah Piala Kemerdekaan untuk menuju ke Piala Dunia U-17," tulis Erick Thohir dalam unggahan di Instagram, Kamis (14/8/2025).

Erick, selaku Ketua Umum PSSI, akan mempersiapkan program untuk mematangkan skuad Timnas U-17 Indonesia.

Maka dari itu, Erick berkonsultasi langsung dengan pelatih yang akan memimpin tim di Piala Dunia U-17 2025.

"Termasuk rencana uji coba yang akan dilakukan Timnas U-17 Indonesia dengan beberapa tim di luar negeri untuk persiapan ke Piala Dunia U-17 pada November mendatang," kata Erick.

Tak cukup sampai di situ, Erick juga menyebut ada beberapa pemain baru yang akan bergabung dengan skuad Timnas U-17 Indonesia.

Saat ini, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata tengah memantau sejumlah nama yang diproyeksikan membela Garuda.

"Kami juga membahas tentang pemain hasil scouting dari Simon Tahamata yang berpotensi untuk memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur saat ini dan Timnas Senior ke depannya," tulis Erick Thohir.

Timnas U-17 Indonesia akan melakoni laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 dengan melawan Uzbekistan di Stadion Utama Sumatra Utara, Medan, Jumat (15/8/2025).

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

Erick Thohir Jawab Spekulasi Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di Sea Games

Eizar Jacob Tanjung, dari Sydney Bawa Garuda Muda Terbang Tinggi

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Indonesia U-17 vs Korut: Ujian Mental ke Piala Dunia

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih

Prediksi Tajikistan Vs Mali U17: Les Aigles Ingin Juarai Piala Kemerdekaan 2025

