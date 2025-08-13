Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih

Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025. Mathew Baker yakin timnya pantas mendapat hasil lebih baik.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:28
Share
Pertandingan timnas Indonesia U17 vs Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025./Antara
Pertandingan timnas Indonesia U17 vs Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Bek timnas U-17 Indonesia Mathew Baker menilai hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan pada laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa, menjadi modal berharga Garuda Muda ke depannya.

Baker, yang tampil sebagai starter pada laga itu, mengatakan hal ini setelah timnya bermain solid melawan kontestan Piala Dunia U-17 2025 dari Grup I tersebut.

“Jelas, kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan, yang secara pribadi saya rasa pantas kami dapatkan. Tapi menurut saya, ini adalah laga pembuka yang sangat solid. Fokus kami tentu mengarah ke Piala Dunia,” ujar Baker, dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Rabu.

Pada pertandingan ini, Indonesia dua kali memimpin dari Tajikistan dengan dua gol Mochammad Mierza Firjatullah pada menit ke-35 dan Faldy Alberto Hengga di menit ke-50, yang berhasil disamakan oleh Tajikistan dua kali melalui Zarifzoda Zarif pada menit ke-36 dan Nazrullo pada menit ke-90.

Indonesia akan melakoni laga kedua Piala Kemerdekaan dengan melawan Uzbekistan, tim yang pada laga perdana dikalahkan Mali 1-5. Laga ini dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara pada Jumat (15/8) pukul 19.30 WIB.

Menurut Baker, melawan Uzbekistan adalah kesempatan timnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada laga pertama.

Baca Juga

“Kami sudah membangun fondasi yang bagus, dan sekarang kami punya poin-poin yang bisa kami perbaiki. Kami akan menghadapi banyak laga bagus melawan lawan-lawan berkualitas, dan itu penting karena grup Piala Dunia nanti akan sangat menantang," kata pemain yang baru saja mendapatkan debut tampil di tim utama Melbourne City itu.

"Saya senang dengan permainan hari ini, senang dengan bagaimana para pemain bertarung, dan kami akan mencoba lagi untuk meraih hasil yang lebih baik di dua pertandingan berikutnya,” tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
3 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
4 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son
Bola Eropa
4 jam yang lalu

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs
Bola Eropa
4 jam yang lalu

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace
Liga Inggris
4 jam yang lalu

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya
Bola Eropa
5 jam yang lalu

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya

3

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

4

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

5

Nasib Tragis Donnarumma, Jadi Kiper Terbaik di Dunia Tetap Kena Depak PSG

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor PSG vs Tottenham Hotspur 14 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya

3

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

4

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

5

Nasib Tragis Donnarumma, Jadi Kiper Terbaik di Dunia Tetap Kena Depak PSG