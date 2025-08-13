Bisnis Indonesia Premium
Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya

Tottenham siap hadapi PSG di Piala Super Eropa 2025, Kamis (14/8) pukul 02.00 WIB di Italia. Spurs bertekad raih trofi, PSG incar gelar pertama.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 18:56
Pelatih Thomas Frank dan pemain Tottenham Hotspur.
Pelatih Thomas Frank dan pemain Tottenham Hotspur.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank mengatakan timnya akan memberikan segalanya melawan Paris Saint Germain (PSG) untuk menjuarai Piala Super Eropa

Spurs akan menghadapi PSG yang merupakan juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion Bluenergy, Italia, Kamis (14/8) dini hari pukul 02.00 WIB.

"Sebuah tantangan besar dan peluang yang bahkan lebih besar. Begitulah cara otak saya bekerja, saya melihat peluang, bukan tekanan atau apa pun. Jadi bagi saya, ini adalah peluang yang sangat besar dan kami pasti akan memanfaatkannya dan akan melakukan segalanya," kata Frank.

Frank kemudian ditanya apakah dia akan menerapkan strategi khusus untuk mematikan salah satu penyerang PSG, yaitu Khvicha Kvaratskhelia. Menjawab itu, pelatih baru Spurs itu percaya diri timnya dapat menghentikan bintang asal Georgia tersebut.

Kvaratskhelia adalah pemain yang sudah lama dipantau oleh Frank, sejak ia mengantarkan Napoli juara Liga Italia sampai mengantarkan PSG meraih treble winners musim lalu.

"Dia pemain yang spesial, bakat yang unik. Cara dia menggiring bola dan keterampilan satu lawan satu-nya sangat luar biasa. Saya cukup lama mengikutinya, baik di Napoli maupun bersama tim nasional, sekarang PSG," kata Frank.

"Namun, dengan segala hormat, dia hanyalah manusia biasa, pemain yang sangat bagus, tetapi kami memiliki bek yang bagus dan strategi yang matang. Saya yakin kami bisa membuatnya tetap tenang. Mustahil untuk membuatnya benar-benar tenang," tambah pelatih 51 tahun asal Denmark tersebut.

Piala Super Eropa adalah laga pembuka untuk kedua tim saat membuka musim baru 2025/2026.

Setelah laga ini, Spurs akan membuka Liga Inggris, dengan menjamu Burnley di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu (16/8) pukul 21.00 WIB, sementara Les Parisiens akan membuka Liga Prancis dengan tandang menghadapi Nantes di Stadion Beaujoire pada Senin (18/8) pukul 01.45 WIB.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Prediksi PSG Vs Tottenham, Demi Juara Piala Super Eropa, Spurs Siap Berikan Segalanya
