Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

Tottenham tunjuk Cristian Romero sebagai kapten baru gantikan Son jelang laga lawan PSG di Piala Super Eropa, Kamis (14/8) dini hari WIB.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:38
Pemain Tottenham Hotspur, Cristian Romero bersama penggawa Bayern Munich, Michael Olise/ REUTERS-Angelika Warmuth
Bisnis.com, JAKARTA - Tottenham Hotspur menunjuk bek Cristian Romero sebagai kapten baru jelang juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) pada Piala Super Eropa di Stadion Bluenergy, Italia, besok Kamis (14/8) dini hari pukul 02.00 WIB.

Romero ditunjuk jadi kapten setelah klub berjuluk The Lilywhites itu ditinggal oleh kapten sebelumnya Son Heung-min yang pindah ke Los Angeles FC.

"Cristian Romero telah ditunjuk sebagai kapten baru kami oleh Thomas Frank setelah kepergian Heung-Min Son," tulis dari laman resmi Tottenham, dikutip Rabu.

Romero sendiri sebelumnya adalah wakil kapten dari Son bersama James Maddison pada Agustus 2023. Ketika ditanya bagaimana perasaannya memimpin Tottenham, pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu mengatakan, "Saya sangat senang menjadi kapten tim utama klub. Ini luar biasa bagi saya".

Pemain yang didatangkan Spurs sejak Agustus 2021 itu mengatakan menjadi kapten adalah tanggung jawab yang besar.

"Nikmati pertandingan ini, nikmati momen ini. Dalam 20 tahun terakhir, klub terkadang bagus, hampir menang, jadi nikmatilah momen ini. Memenangkan trofi lagi di awal musim akan luar biasa," kata Romero.

"Begitulah sepak bola. Terkadang momen buruk, terkadang momen baik, tetapi yang terpenting adalah kita semua tetap bersatu seperti ini, dimulai dengan malam besar lainnya untuk klub, Sabtu, awal musim baru bagi kami, yang terpenting adalah kita semua tetap bersatu. Kami ingin menang," tambah dia.

Sementara itu, pelatih Spurs Thomas Frank mengatakan penunjukan kapten ini adalah karena Romero menjadi pemain penting di timnya. Romero, kata dia, adalah pemain yang pernah bermain di final besar dan memenangkannya.

Hal itulah yang diharapkan Frank dapat ditularkan oleh Romero kepada rekan setimnya saat melawan PSG di Piala Super Eropa.

"Dia pemain yang pernah bermain di final-final besar dan memenangkannya. Jadi, dia jelas tahu bagaimana kami melakukannya dan itu akan sangat membantu. Saya pikir sangat penting bagi para pemain ini," kata Frank.

"Rasanya luar biasa, semua yang saya dengar tentangnya, semua yang saya lihat, pengalaman yang fantastis. Jadi para pemain akan siap, tetapi tentu saja, Romero akan sangat krusial," lanjut dia.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

