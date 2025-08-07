Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Munchen vs Tottenham 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bayern Munchen akan menghadapi Tottenham Hotspur di Allianz Arena pada 9 Agustus 2025. Harry Kane siap melawan mantan klubnya, dengan Munchen diprediksi menang.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening
Kamis, 7 Agustus 2025 | 17:44
Pemain Bayern Munchen, Harry Kane. Bayern Munchen akan melawan Tottenham Hotspur dalam laga uji coba. Prediksi Skor Munchen vs Tottenham 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview /REUTERS-Angelika Warmuth
Pemain Bayern Munchen, Harry Kane. Bayern Munchen akan melawan Tottenham Hotspur dalam laga uji coba. Prediksi Skor Munchen vs Tottenham 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview /REUTERS-Angelika Warmuth

Bisnis.com, JAKARTA - Bayern Munchen akan menjamu Tottenham Hotspur dalam pertandingan uji coba yang digelar di Allianz Arena, Kamis (7/8/2025) malam.

Bagi Harry Kane, pertandingan ini sangat emosional karena dirinya dibesarkan oleh Tottenham sebelum pindah ke Munchen dua musim lalu.

Setelah pindah, Kane berhasil membawa Munchen meraih gelar musim yaitu trofi Bundesliga. Sementara itu, Tottenham merebut gelar juara Liga Europa.

Laga melawan Spurs akan dijadikan Vincent Kompany mematangkan skuadnya sebelum menghadapi VFB Stuttgart di Piala Super Jerman pada 17 Agustus.

Di laga nanti, Kompany diprediksi bakal memasang Kane di lini depan yang ditemani penggawa anyar, Luis Diaz.

Sementara itu di kubu Tottenham, pasukan Tony Frank baru saja ditahan seri Newcastle United 1-1 di laga uji coba yang digelar di Korea Selatan.

Di laga tersebut, Tottenham banyak kecolongan lewat  serangan yang dilakukan melalui sayap kanan dan kiri. Termasuk gol Newcastle yang dicetak Harvey Barnes usai melakukan cut inside di sisi kiri.

Melawan Munchen yang mempunyai sayap-sayap agresif, Frank harus membenahi sisi ini jika tidak ingin dijadikan bulan-bulanan FC Bavaria.

Menilik kekuatan kedua tim, Munchen diprediksi bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Apalagi Munchen akan bermain di kandangnya sendiri.

Prediksi susunan pemain Munchen vs Tottenham

Bayern Munich:

Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Bischof; Olise, Kane, Diaz

Tottenham Hotspur:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma, Sarr; Johnson, Tel, Kudus

Head to head Munchen vs Tottenham

20 Oct 1982 Tottenham Hotspur vs Bayern München 1-1 UEFA European Cup Winners Cup
03 Nov 1982 Bayern München vs Tottenham Hotspur 4-1 UEFA European Cup Winners Cup
23 Nov 1983 Bayern München vs Tottenham Hotspur 1-0 UEFA Cup
07 Dec 1983 Tottenham Hotspur vs Bayern München 2-0 UEFA Cup
01 Oct 2019 Tottenham Hotspur vs Bayern München 2-7 UEFA Champions League
11 Dec 2019 Bayern München vs Tottenham Hotspur 3-1 UEFA Champions League

Prediksi Skor Munchen vs Tottenham Hotspur 9 Agustus:

Skor Munchen vs Tottenham 2-0

Skor Munchen vs Tottenham 3-1

Skor Munchen vs Tottenham 2-1

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

