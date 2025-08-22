Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bayern Munchen vs RB Leipzig akan membuka Bundesliga 2025/2026 di Allianz Arena, Sabtu (23/8) pukul 01.30 WIB. Munchen diunggulkan, Leipzig berjuang tanpa Sesko.
Jumat, 22 Agustus 2025 | 20:48
Pemain Bayern Munchen, Harry Kane. Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview /REUTERS-Angelika Warmuth
Bisnis.com, JAKARTA - Laga besar (big match) Bayern Munchen vs RB Leipzig akan membuka pekan pertama Liga Jerman Bundesliga 2025/2026.

Bayern Muenchen sebagai juara bertahan akan menjamu tim besar RB Leipzig pada pekan pembuka Liga Jerman di Stadion Allianz Arena, Muenchen, Sabtu (23/8) pukul 01.30 WIB.

Skuad asuhan Vincent Kompany tentu membidik poin penuh pada pertandingan ini demi memuluskan langkah mereka mempertahankan gelar juara Liga Jerman musim ini.

Bayern Muenchen tentu diunggulkan pada pertandingan ini karena mereka mendatangkan pemain-pemain berkualitas di bursa transfer, salah satunya penyerang sayap Luis Diaz.

Di sisi lain, RB Leipzig pada bursa transfer kali ini baru saja ditinggalkan oleh penyerang andalan Benjamin Sesko yang memilih hengkang ke Liga Inggris Manchester United.

Meskipun begitu, RB Leipzig sudah mendatangkan penyerang anyar yaitu Romulo yang pada musim sebelumnya bermain untuk kasta tertinggi Liga Turki Goztepe.

Patut dinantikan bagaimana juru taktik Marco Rose membawa RB Leipzig untuk setidaknya membawa satu poin ketika bertandang ke markas Bayern Muenchen.

Prediksi susunan pemain Bayern Munchen vs RB Leipzig:

Bayern Munich possible starting lineup:

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Diaz; Kane

RB Leipzig possible starting lineup:

Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager; Bakayoko, Xavi, Nusa; Openda

Head to head Bayern Munchen vs RB Leipzig:

GER Bundesliga
2025/05/03
RB Leipzig 3 - 3 FC Bayern Munich

GER Bundesliga
2024/12/21
FC Bayern Munich 5 - 1 RB Leipzig

GER Bundesliga
2024/02/25
FC Bayern Munich 2 - 1 RB Leipzig

GER Bundesliga
2023/09/30
RB Leipzig 2 - 2 FC Bayern Munich

DFL Supercup
2023/08/13
FC Bayern Munich 0 - 3 RB Leipzig

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Leipzig 23 Agustus:

Skor Bayern Munchen vs Leipzig 2-0

Skor Bayern Munchen vs Leipzig 3-1

Skor Bayern Munchen vs Leipzig 2-1

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

