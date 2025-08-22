Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

PSG akan menjamu Angers di Parc des Princes pada 23 Agustus 2025. PSG, yang baru menang 1-0 atas Nantes, diprediksi menang 3-0, 3-1, atau 2-0.

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) akan menjamu Angers pada pekan kedua Liga Prancis 2025/2026 dimulai pada Sabtu (23/8) dini hari WIB.

Pertandingan PSG vs Angers akan digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, mulai pukul 01.45 WIB. Tim berjuluk Les Parisiens ingin melanjutkan tren positif mereka.

Skuad asuhan Luis Enrique tersebut tentu menargetkan kemenangan lagi setelah pada pekan sebelumnya mereka menundukkan Nantes dengan skor 1-0.

Di sisi lain, Angers pun diyakini memiliki target untuk mendulang poin ketika bertandang ke markas PSG, meski hal tersebut dipastikan bukan perkara mudah.

Angers datang ke Paris dengan modal positif setelah pada pekan sebelumnya berhasil mengemas kemenangan tipis dengan skor 1-0 saat berjumpa dengan tim promosi Paris FC.

Prediksi susunan pemain PSG vs Angers

Paris Saint-Germain possible starting lineup:

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Angers possible starting lineup:

Koffi; Camara, Arcus, Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla, Hanin; Belkhdim, Cherif; Lepaul

Head to head PSG vs Angers:

FRA Ligue 1

2025/04/05

Paris Saint Germain 1 - 0 Angers SCO

FRA Ligue 1

2024/11/10

Angers SCO 2 - 4 Paris Saint Germain

FRA Ligue 1

2023/04/22

Angers SCO 1 - 2 Paris Saint Germain

FRA Ligue 1

2023/01/12

Paris Saint Germain 2 - 0 Angers SCO

FRA Ligue 1

2022/04/21

Angers SCO 0 - 3 Paris Saint Germain

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus:

Skor PSG vs Angers 3-0

Skor PSG vs Angers 3-1

Skor PSG vs Angers 2-0