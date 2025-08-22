Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS

Bisnis.com, JAKARTA - Dewa United meraih kemenangan pertamanya di musim ini setelah mengalahkan Persik Kediri pada pekan kedua Indonesia Super League.

Bermain di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/8/2025) malam, Dewa United yang bertindak sebagai tuan rumah unggul berkat gol dari Alexis Messidoro dan Taisei Marukawa.

Dewa United yang dijuluki Banten Warriors unggul 1-0 berkat gol dari Messidoro pada menit 19 lewat sepakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti menerima umpan dari Alex Martin.

Rafael Struick nyaris mencetak gol untuk Dewa United lewat sundulan usai menerima umpan dari Edo Febriansah. Sayang sundulan Rafael masih menyamping tipis sekali dari gawang Persik Kediri.

Taisei Marukawa memperbesar keunggulan Dewa United atas Persik menjadi 2-0 pada menit 39 setelah membobol gawang Leonardo Navacchio lewat sepakan keras kaki kiri usai melakukan solo run yang melakukan tusukan ke dalam.

Persik mencoba menekan pertahanan Dewa United. Striker Ezra Walian yang melepaskan tendangan jarak jauh membentur bek Dewa United, Nick Kuipers.

Hingga babak pertama hasil Dewa United vs Persik tetap 2-0.

Masuk babak kedua, Persik yang dijuluki Macan Putih mencoba menekan pertahanan Dewa United di awal-awal pertandingan.

bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit 55 lewat kaki Ezra Walian.

Berawal dari serangan balik cepat usai peluang Ricky Kambuaya yang gagal berbuah gol, Persik bisa memperkecil ketertinggalan setelah Ezra yang berada di tempat kosong bisa menjebol gawang Dewa United dengan kaki kanannya yang dijaga Sonny Stevens.

Wasit memberikan penalti ke Dewa United setelah Ady Eko melakukan pelanggaran serius kepada Marukawa.

Alex Martins yang menjadi algojo bisa merobek gawang Persik untuk mengubah skor menjadi 3-1 pada menit 69.

Hingga pertandingan berakhir, Dewa United tetap unggul 3-1 atas Persik Kediri. Bagi Dewa United, ini adalah kemenangan pertamanya di musim ini.

Susunan Pemain Dewa United vs Persik Kediri

Dewa United

Starter: Sonny Stevens, Brian Fatari, Edo Febriansah, Nick Kuipers, Wahyu Prasetyo, Alexis Messidoro, Hugo Gomes, Ricky Kambuaya (C), Alex Martins, Rafael Struick dan, Taisei Marukawa

Cadangan: Stefano Lilipaly, M Natshir, Ady Setiawan, Dani Saputra, Privat Mbarga, Cassio Scheid, Egy Maulana, Septian Bagaskara, Theo Numberi, Feby Eka dan Alta Ballah

Pelatih: Jan Olde

Persik Kediri

Starter: Leonardo Navacchio, Francisco Pereira Carneiro, Khurshidbek Mukhtorov, Novri Setiawan, Yusuf Meilana, Imanol Garcia Lugea, Syahrian Abimanyu, Telmo Castanheira, Ezra Walian (C), Hugo Samir dan Sylvain Justin Atieda

Cadangan: Yandi Sofyan, Moch. Supriadi, Husna Riwani Saputra, Haikal Rihka Riza, Lucas Gama, Pedro Matos, Jose Enrique Rodriguez, Irkham Mila, Ady Eko, Yoga Adiyatama, Krisna Bayu Otto

Pelatih: Ong Kim Swee