Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul

Dewa United unggul 2-0 atas Persik Kediri di babak pertama berkat gol Alexis Messidoro dan Taisei Marukawa di Banten International Stadium, Jumat malam.

Bermain di Banten International Stadium, Jumat (22/8/2025) malam, Dewa United yang bertindak sebagai tuan rumah unggul berkat gol dari Alexis Messidoro dan Taisei Marukawa.

Dewa United unggul 1-0 berkat gol dari Messidoro pada menit 19 lewat sepakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti menerima umpan dari Alex Martin.

Rafael Struick nyaris mencetak gol untuk Dewa United lewat sundulan usai menerima umpan dari Ed0 Febriansah. Sayang sundulan Rafael masih menyamping tipis sekali dari gawang Persik Kediri.

Taisei Marukawa memperbesar keunggulan Dewa United atas Persik menjadi 2-0 pada menit 39 setelah membobol gawang Leonardo Navacchio lewat sepakan keras kaki kiri usai melakukan solo run yang melakukan tusukan ke dalam.

Persik mencoba menekan pertahanan Dewa United. Striker Ezra Walian yang melepaskan tendangan jarak jauh membentur bek Dewa United, Nick Kuipers.

Hingga babak pertama usai, Dewa United masih unggul 2-0 atas tim tamu Persik Kediri.

Susunan Pemain Dewa United vs Persik Kediri

Dewa United

Starter: Sonny Stevens, Brian Fatari, Edo Febriansah, Nick Kuipers, Wahyu Prasetyo, Alexis Messidoro, Hugo Gomes, Ricky Kambuaya (C), Alex Martins, Rafael Struick dan, Taisei Marukawa

Cadangan: Stefano Lilipaly, M Natshir, Ady Setiawan, Dani Saputra, Privat Mbarga, Cassio Scheid, Egy Maulana, Septian Bagaskara, Theo Numberi, Feby Eka dan Alta Ballah

Pelatih: Jan Olde

Persik Kediri

Starter: Leonardo Navacchio, Francisco Pereira Carneiro, Khurshidbek Mukhtorov, Novri Setiawan, Yusuf Meilana, Imanol Garcia Lugea, Syahrian Abimanyu, Telmo Castanheira, Ezra Walian (C), Hugo Samir dan Sylvain Justin Atieda

Cadangan: Yandi Sofyan, Moch. Supriadi, Husna Riwani Saputra, Haikal Rihka Riza, Lucas Gama, Pedro Matos, Jose Enrique Rodriguez, Irkham Mila, Ady Eko, Yoga Adiyatama, Krisna Bayu Otto

Pelatih: Ong Kim Swee