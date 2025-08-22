Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rafael Struick Perkuat Timnas U23, Bakal Reuni dengan Pelatih Shin Tae-Yong

Rafael Struick kembali memperkuat Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, reuni dengan Shin Tae-Yong saat melawan Korsel di Sidoarjo.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:28
Share
Dua pemain Timnas Indonesia Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen /REUTERS-Hamad I Mohammed
Dua pemain Timnas Indonesia Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen /REUTERS-Hamad I Mohammed

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain Dewa United Rafael Struick mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional U-23 Indonesia setelah namanya tidak ada dalam daftar pemain timnas senior Indonesia untuk FIFA Match Day pada September 2025 melawan Kuwait dan Lebanon.

Di timnas U-23, Struick akan memperkuat tim yang dilatih Gerald Vanenburg untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan.

“Rafael Struick akan membela Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Grup J AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers,” tulis dari unggahan Instagram Dewa United, dikutip di Jakarta, Jumat.

Kendati tak masuk skuad senior Indonesia, ini bukan pertama kalinya Struick memperkuat timnas U-23.

Pasalnya, pemilik 23 penampilan untuk timnas senior itu pernah membela Garuda Muda di era kepelatihan Shin Tae-yong, yang mana saat itu juga di ajang yang sama, yaitu Piala Asia U-23.

Struick mencetak satu gol dan satu assist saat mengantarkan timnas U-23 menjadi juara grup babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Solo pada September 2023.

Baca Juga

Pada putaran final yang digelar di Qatar, penyerang berusia 22 tahun itu mencetak dua gol dan satu assist saat membawa Garuda Muda mencatatkan laju luar biasa, salah satunya menyingkirkan Korea Selatan di babak perempat final.

Skuad timnas U-23 memang belum diumumkan oleh PSSI, namun beberapa klub yang mendapatkan surat dari PSSI sudah mengumumkan pemain-pemain mereka yang dipanggil di media sosial.

Persija Jakarta, Bhayangkara Presisi Lampung FC, dan Persib Bandung masing-masing menyumbang dua pemain. Dari Persija ada Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan, lalu Bhayangkara ada Muhammad Ferarri dan Frengky Missa, dan dari Persib ada Robi Darwis dan Kakang Rudianto.

Sementara itu, sejauh ini Bali United merupakan tim terbanyak yang menyumbangkan pemainnya setelah mereka diwakili oleh Jens Raven, Kadek Arel, dan Rahmat Arjuna.

Indonesia menjadi tuan rumah di ajang kualifikasi ini bersama 10 negara lainnya, seperti Yordania (Grup A), Myanmar (Grup B), Vietnam (Grup C), China (Grup D), Kirgizstan (Grup E), Thailand (Grup F), Kamboja (Grup G), Qatar (Grup H), Uni Emirat Arab (Grup I), dan Tajikistan (Grup K).

Babak kualifikasi ini digelar pada 3-9 September, dengan Indonesia akan melawan Laos pada 3 September, lalu Makau pada 6 September, dan terakhir melawan Korea Selatan pada 9 September, di mana Indonesia akan reuni kembali dengan mantan pelatihnya yaitu Shin Tae-yong yang dikabarkan akan kembali ke tanah air sebagai manajer timnas U-23 Korsel

Nantinya, dari babak kualifikasi ini sebelas juara grup dan empat peringkat kedua terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
46 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam U23 29 Juli, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam U23 29 Juli, Susunan Pemain, H2H, Preview

Final Piala AFF U23 2025: Punya Rekor, Garuda Muda Bisa Gilas Vietnam?

Final Piala AFF U23 2025: Punya Rekor, Garuda Muda Bisa Gilas Vietnam?

Indonesia Vs Kuwait dan Lebanon, Ketum PSSI Berharap Pemain Berikan yang Terbaik

Indonesia Vs Kuwait dan Lebanon, Ketum PSSI Berharap Pemain Berikan yang Terbaik

Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia Lawan Kuwait dan Lebanon, Ole dan Paes Absen

Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia Lawan Kuwait dan Lebanon, Ole dan Paes Absen

Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam U23, Garuda Muda Diprediksi Menang

Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam U23, Garuda Muda Diprediksi Menang

Link Streaming Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2025, Gratis!

Link Streaming Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2025, Gratis!

Eks Klub Rafael Struick, Brisbane Roar Terancam Dilikuidasi Akibat Punya Utang Besar

Eks Klub Rafael Struick, Brisbane Roar Terancam Dilikuidasi Akibat Punya Utang Besar

Perdana Dilatih Kluivert, Struick: Dia Seorang Legenda, Saya Sangat Semangat

Perdana Dilatih Kluivert, Struick: Dia Seorang Legenda, Saya Sangat Semangat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Liga Inggris
26 menit yang lalu

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Rafael Struick Perkuat Timnas U23, Bakal Reuni dengan Pelatih Shin Tae-Yong
Bola Indonesia
47 menit yang lalu

Rafael Struick Perkuat Timnas U23, Bakal Reuni dengan Pelatih Shin Tae-Yong

Real Madrid Terancam Sanksi Kehilangan Poin Usai Turunkan Franco Mastantuono
Liga Spanyol
56 menit yang lalu

Real Madrid Terancam Sanksi Kehilangan Poin Usai Turunkan Franco Mastantuono

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Lebih dari 13.500 Pelari dari 52 Negara Ikuti Maybank Marathon 2025
Aneka Sport
3 jam yang lalu

Lebih dari 13.500 Pelari dari 52 Negara Ikuti Maybank Marathon 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

2

Havertz Terancam Cedera Panjang, Arsenal Mau Bajak Eze dari Tottenham

3

Real Betis Ingin Gaet GOAT Antony Lagi dari Manchester United

4

Semen Padang FC Vs PSM, Almeida Ungkap Kondisi Terkini Ronaldo Kwateh

5

Tiga Fakta Menarik Dewa United Vs Persik, Dua Tim dengan Start Buruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

2

Havertz Terancam Cedera Panjang, Arsenal Mau Bajak Eze dari Tottenham

3

Real Betis Ingin Gaet GOAT Antony Lagi dari Manchester United

4

Semen Padang FC Vs PSM, Almeida Ungkap Kondisi Terkini Ronaldo Kwateh

5

Tiga Fakta Menarik Dewa United Vs Persik, Dua Tim dengan Start Buruk