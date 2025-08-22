Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Dewa United bersiap hadapi Persik Kediri pada 22 Agustus di Super League, dengan tekad bangkit usai menderita kekalahan. Prediksi skor Dewa United vs Persik.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:07
Pemain Dewa United (kanan). Dewa United akan berhadapan dengan Persik Kediri. Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/Antara
Pemain Dewa United (kanan). Dewa United akan berhadapan dengan Persik Kediri. Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengincar mengincar kemenangan melawan Persik Kediri pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Internasional Banten, Jumat (22/8) pukul 19.00 WIB.

Dewa United berupaya untuk bangkit setelah pada dua pekan sebelumnya menelan kekalahan dari Malut United dan Semen Padang.

Pelatih berkebangsaan Belanda itu mengatakan persiapan Dewa United berjalan lancar dan Ricky Kambuaya serta kolega memiliki tekad tinggi meraih kemenangan.

"Persiapan berjalan bagus. Saya pikir bayangan hasil di laga kemarin selalu menjadi refleksi tim. Jadi itu tidak hanya fisik, tetapi juga mental yang harus kami persiapkan. Semua tahu ambisi kita apa," ujar Riekerink.

Mantan pelatih Galatasaray itu menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh dari dua laga awal musim di mana mereka menelan kekalahan karena berbagai alasan.

Riekerink menekankan bahwa motivasi lawan yang berlipat ketika menghadapi Dewa United adalah realitas yang tak bisa dihindari dan hal itu harus direspons dengan determinasi yang sama tinggi dari para pemain Dewa United.

"Saya pikir pertandingan pertama lawan Malut adalah tentang transisi. Kami tidak bermain buruk hanya karena itu. Di laga kedua lawan Padang itu tentang intensitas. Yang pertama bisa diperbaiki, yang kedua itu adalah masalah," kata Riekerink.

"Kami mengevaluasi hal tersebut dan saya pikir semua mengerti, walaupun kebobolan di menit-menit akhir. Tim-tim dengan pemain asing yang lebih banyak termotivasi untuk mengalahkan kami. Jadi, kami pun harus memberikan hal yang sama, karena kalau tidak, kami akan kesulitan," kata dia.

Soal empat pergantian pemain di lini belakang dari musim lalu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini mengakui bahwa proses adaptasi masih berlangsung, termasuk penentuan pemain pengisi kuota U-23.

"Butuh waktu agar mereka memahami cara kami bermain. Kami juga masih kesulitan menentukan siapa pemain U-23 yang pas. Tapi saya pikir, kami harus bangkit menghadapi Persik Kediri. Pertandingan ini penting, bukan hanya soal kualitas, tapi juga mental," kata Riekerink.

Prediksi susunan pemain Dewa United vs Persik:

Dewa United FC (4-3-3):

Sonny Stevens; Wahyu Prasetyo, Nick Kuipers, Cassio Scheid, Edo Febriansyah; Ricky Kambuaya, Hugo Gomes, Alexis Messidoro; Egy Maulana, Alex Martins, Rafael Struick.

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Persik Kediri

Leonardo Navacchio (kiper), Francisco Kiko Carneiro, Imanol Garcia, Telmo Castanheira, Ezra Walian, Khurshidbek Mukhtorov, Pedro Miguel Matos, Yoga Adiyatama, Novri Setiawan, Wigi Pratama, Yandi Sofyan

Pelatih kepala: Ong Kim Swee

Head to head Dewa United vs Persik:

01 March 2025
Brawijaya
PERSIK KEDIRI 1:2 DEWA UNITED BANTEN FC

17 October 2024
Pakansari
DEWA UNITED BANTEN FC 2:3 PERSIK KEDIRI

02 December 2023
Brawijaya
PERSIK KEDIRI 0:0 DEWA UNITED BANTEN FC

21 July 2023
Indomilk Arena
DEWA UNITED BANTEN FC 3:0 PERSIK KEDIRI

30 March 2023
Indomilk Arena
DEWA UNITED BANTEN FC 1:3 PERSIK KEDIRI

Prediksi Skor Dewa United vs Persik, 22 Agustus:

Skor Dewa United vs Persik 2-0

Skor Dewa United vs Persik 3-1

Skor Dewa United vs Persik 2-1

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Share
