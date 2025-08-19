Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League

Persik Kediri jadi tim musafir di Super League 2025-2026 karena Stadion Brawijaya direnovasi. Pertandingan melawan Dewa United digelar di Banten.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 10:51
Share
Persik Kediri jadi tim musafir di Super League 2025-2026 / ILeague.
Persik Kediri jadi tim musafir di Super League 2025-2026 / ILeague.
Ringkasan Berita
  • Persik Kediri harus menjadi tim musafir di Super League 2025-2026 karena Stadion Brawijaya masih dalam tahap renovasi.
  • Manajemen Persik berkoordinasi dengan Dewa United dan ILeague untuk menukar status tuan rumah dan tamu dalam pertandingan putaran pertama.
  • Persik berharap dapat kembali menjadi tuan rumah di Stadion Brawijaya pada putaran kedua musim ini setelah renovasi selesai.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri harus menjadi tim musafir dengan berpindah-pindah kandang di Super League 2025-2026 lantaran Stadion Brawijaya masih direnovasi.

Persik Kediri kembali harus pindah lokasi pertandingan saat menjadi tim tuan rumah menghadapi Dewa United dalam lanjutan Super League 2025-2026, Jumat (22/8/2025).

Manajer Persik M Syahid Nur Ichsan menyatakan saat ini manajemen Macan Putih sudah menerima surat tentang penyesuaian jadwal pertandingan.

"Kami sudah menerima surat penyampaian circular penyesuaian jadwal kompetisi. Pertandingan Persik Kediri menghadapi Dewa United pada Jumat akan berlangsung di Banten International Stadion (Serang) pada pukul 19.00 WIB," ucap Syahid Nur Ichsan, Selasa (19/8/2025).

Syahid menambahkan bahwa pada prinsipnya manajemen langsung berkoordinasi dengan tim Dewa United terkait jadwal pertandingan itu.

Rencana awalnya, lanjut Syahid, Persik selaku tuan rumah ingin bertanding di kandang sendiri.

Baca Juga

Akan tetapi karena melihat perkembangan Stadion Brawijaya yang masih dalam tahap renovasi, maka stadion itu belum bisa menggelar pertandingan.

Dalam pertandingan kandang sebelumnya, Sabtu (16/8/2025), Persik menjamu Madura United di Stadion Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik.

Dia menambahkan, Persik pun berkoordinasi dengan pihak Dewa United dan ILeague selaku operator liga.

Manajemen Macan Putih mengajukan perubahan jadwal pertandingan di putaran pertama ini dan mendapatkan persetujuan satu sama lain.

Dengan perubahan ini maka Persik dan Dewa United akan bertukar status. Persik sebagai tim tamu dan Dewa United tuan rumah.

"Stadion masih dalam proses renovasi yang masih memerlukan waktu. Kami sudah komunikasi dengan Dewa United dan mereka bersedia dan dari liga tidak mempermasalahkan," tutur dia.

Untuk putaran kedua, dia menyebut kemungkinan bisa memanfaatkan Stadion Brawijaya Kediri sudah siap menggelar pertandingan.

Maka dari itu, Syahid menukar status dan akan menjadi tuan rumah pada putaran kedua musim ini.

"Pada prinsipnya kami (Persik) tidak ingin kehilangan laga home. Oleh karena itu kami berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan antara Dewa United dan Liga I. Dalam pertandingan putaran pertama Dewa United berstatus sebagai tim tuan rumah. Sedangkan pada putaran kedua nanti pada 7 Februari 2025 giliran Persik Kediri yang akan menjadi tuan rumah," ucap Syahid.

Syahid menambahkan, manajemen dan pelatih Persik juga langsung berkoordinasi dengan hasil 2 pertandingan terakhir di ILeague.

Dia menyatakan untuk pertandingan pertama dan kedua musim ini, dengan komposisi yang hampir semua mengalami perubahan cukup banyak, konsistensi adalah hal yang mesti diperhatikan oleh pemain.

"Konsisten dalam pertandingan ini perlu juga diperhatikan. Grogi segala macam. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi dan harus diantisipasi ke depannya," ujarnya.

Namun, dia meyakini pelatih Persik sudah punya penilaian dan evaluasi tersendiri untuk para pemain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
3 menit yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs
Premium
33 menit yang lalu

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Hasil dan Klasemen Super League Pekan 2: Persija dan Borneo FC Masih Sempurna

Hasil dan Klasemen Super League Pekan 2: Persija dan Borneo FC Masih Sempurna

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Prediksi Skor Persik Vs Dewa United 1 Maret, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Persik Vs Dewa United 1 Maret, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Persik vs Dewa United, Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persik vs Dewa United, Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia
Bola Indonesia
25 menit yang lalu

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

5

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

5

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)