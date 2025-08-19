Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League

Persik Kediri jadi tim musafir di Super League 2025-2026 karena Stadion Brawijaya direnovasi. Pertandingan melawan Dewa United digelar di Banten.

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri harus menjadi tim musafir dengan berpindah-pindah kandang di Super League 2025-2026 lantaran Stadion Brawijaya masih direnovasi.

Persik Kediri kembali harus pindah lokasi pertandingan saat menjadi tim tuan rumah menghadapi Dewa United dalam lanjutan Super League 2025-2026, Jumat (22/8/2025).

Manajer Persik M Syahid Nur Ichsan menyatakan saat ini manajemen Macan Putih sudah menerima surat tentang penyesuaian jadwal pertandingan.

"Kami sudah menerima surat penyampaian circular penyesuaian jadwal kompetisi. Pertandingan Persik Kediri menghadapi Dewa United pada Jumat akan berlangsung di Banten International Stadion (Serang) pada pukul 19.00 WIB," ucap Syahid Nur Ichsan, Selasa (19/8/2025).

Syahid menambahkan bahwa pada prinsipnya manajemen langsung berkoordinasi dengan tim Dewa United terkait jadwal pertandingan itu.

Rencana awalnya, lanjut Syahid, Persik selaku tuan rumah ingin bertanding di kandang sendiri.

Akan tetapi karena melihat perkembangan Stadion Brawijaya yang masih dalam tahap renovasi, maka stadion itu belum bisa menggelar pertandingan.

Dalam pertandingan kandang sebelumnya, Sabtu (16/8/2025), Persik menjamu Madura United di Stadion Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik.

Dia menambahkan, Persik pun berkoordinasi dengan pihak Dewa United dan ILeague selaku operator liga.

Manajemen Macan Putih mengajukan perubahan jadwal pertandingan di putaran pertama ini dan mendapatkan persetujuan satu sama lain.

Dengan perubahan ini maka Persik dan Dewa United akan bertukar status. Persik sebagai tim tamu dan Dewa United tuan rumah.

"Stadion masih dalam proses renovasi yang masih memerlukan waktu. Kami sudah komunikasi dengan Dewa United dan mereka bersedia dan dari liga tidak mempermasalahkan," tutur dia.

Untuk putaran kedua, dia menyebut kemungkinan bisa memanfaatkan Stadion Brawijaya Kediri sudah siap menggelar pertandingan.

Maka dari itu, Syahid menukar status dan akan menjadi tuan rumah pada putaran kedua musim ini.

"Pada prinsipnya kami (Persik) tidak ingin kehilangan laga home. Oleh karena itu kami berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan antara Dewa United dan Liga I. Dalam pertandingan putaran pertama Dewa United berstatus sebagai tim tuan rumah. Sedangkan pada putaran kedua nanti pada 7 Februari 2025 giliran Persik Kediri yang akan menjadi tuan rumah," ucap Syahid.

Syahid menambahkan, manajemen dan pelatih Persik juga langsung berkoordinasi dengan hasil 2 pertandingan terakhir di ILeague.

Dia menyatakan untuk pertandingan pertama dan kedua musim ini, dengan komposisi yang hampir semua mengalami perubahan cukup banyak, konsistensi adalah hal yang mesti diperhatikan oleh pemain.

"Konsisten dalam pertandingan ini perlu juga diperhatikan. Grogi segala macam. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi dan harus diantisipasi ke depannya," ujarnya.

Namun, dia meyakini pelatih Persik sudah punya penilaian dan evaluasi tersendiri untuk para pemain.