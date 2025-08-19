Hasil dan Klasemen Super League Pekan 2: Persija dan Borneo FC Masih Sempurna

Berikut hasil dan klasemen Super League 2025-2026 pekan kedua, Persija dan Borneo FC di pucuk.

Bisnis.com, JAKARTA - Klasemen Super League 2025-2026 pekan kedua diwarnai banyak perubahan. Tim-tim unggulan bertumbangan dan hanya Persija Jakarta serta Borneo FC yang meraup hasil sempurna.

Pekan kedua Super League 2025-2026 telah rampung digelar pada Senin (18/8/2025) malam.

Duel Persijap Jepara vs Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan pekan kedua Super League 2025-2026.

Persib yang berstatus juara bertahan mesti takluk 1-2 di markas Persijap yang merupakan tim promosi di Super League musim ini.

Kekalahan juga dialami tim bertabur bintang, Dewa United, yang mesti takluk 0-2 saat bertandang ke markas Semen Padang.

Sementara itu, Malut United harus puas berbagi angka dalam drama 6 gol kontra Bali United yang berakhir 3-3.

Derby Jawa Timur, Persik Kediri vs Madura United berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 2-1.

Kemudian, Bhayangkara FC yang bermain kandang ditahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1.

Skor identik juga terjadi pada laga PSIM Yogyakarta vs Arema FC. Laga itu juga diwarnai kartu merah untuk pemain Singo Edan.

Persebaya Surabaya membukukan kemenangan pertama musim ini dengan menundukkan tuan rumah Persita Tangerang, 1-0.

Persija Jakarta yang bertandang ke Stadion Manahan, markas Persis Solo, memetik kemenangan besar dengan skor 3-0.

Macan Kemayoran pun menduduki posisi puncak klasemen sementara berkat 2 kemenangan beruntun.

Borneo FC menempel dengan raihan poin sempurna setelah mengandaskan PSBS Biak dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo.

Berikut hasil dan klasemen Super League 2025-2026: