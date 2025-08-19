Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil dan Klasemen Super League Pekan 2: Persija dan Borneo FC Masih Sempurna

Berikut hasil dan klasemen Super League 2025-2026 pekan kedua, Persija dan Borneo FC di pucuk.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 08:00
Share
Hasil dan klasemen Super League 2025-2026 pekan kedua / ILeague.
Hasil dan klasemen Super League 2025-2026 pekan kedua / ILeague.
Ringkasan Berita
  • Persija Jakarta dan Borneo FC memimpin klasemen Super League 2025-2026 dengan hasil sempurna setelah dua pekan pertandingan.
  • Persib Bandung, juara bertahan, mengalami kekalahan dari tim promosi Persijap Jepara dengan skor 1-2.
  • Beberapa tim unggulan seperti Dewa United dan Bhayangkara FC gagal meraih kemenangan di pekan kedua.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Klasemen Super League 2025-2026 pekan kedua diwarnai banyak perubahan. Tim-tim unggulan bertumbangan dan hanya Persija Jakarta serta Borneo FC yang meraup hasil sempurna.

Pekan kedua Super League 2025-2026 telah rampung digelar pada Senin (18/8/2025) malam.

Duel Persijap Jepara vs Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan pekan kedua Super League 2025-2026.

Persib yang berstatus juara bertahan mesti takluk 1-2 di markas Persijap yang merupakan tim promosi di Super League musim ini.

Kekalahan juga dialami tim bertabur bintang, Dewa United, yang mesti takluk 0-2 saat bertandang ke markas Semen Padang.

Sementara itu, Malut United harus puas berbagi angka dalam drama 6 gol kontra Bali United yang berakhir 3-3.

Baca Juga

Derby Jawa Timur, Persik Kediri vs Madura United berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 2-1.

Kemudian, Bhayangkara FC yang bermain kandang ditahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1.

Skor identik juga terjadi pada laga PSIM Yogyakarta vs Arema FC. Laga itu juga diwarnai kartu merah untuk pemain Singo Edan.

Persebaya Surabaya membukukan kemenangan pertama musim ini dengan menundukkan tuan rumah Persita Tangerang, 1-0.

Persija Jakarta yang bertandang ke Stadion Manahan, markas Persis Solo, memetik kemenangan besar dengan skor 3-0.

Macan Kemayoran pun menduduki posisi puncak klasemen sementara berkat 2 kemenangan beruntun.

Borneo FC menempel dengan raihan poin sempurna setelah mengandaskan PSBS Biak dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo.

Berikut hasil dan klasemen Super League 2025-2026:

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service
Premium
17 menit yang lalu

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR
Premium
1 jam yang lalu

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kalah dari Mali, Nova Arianto Senang Timnas U-17 Indonesia Berkembang
Bola Indonesia
3 menit yang lalu

Kalah dari Mali, Nova Arianto Senang Timnas U-17 Indonesia Berkembang

Hasil dan Klasemen Super League Pekan 2: Persija dan Borneo FC Masih Sempurna
Bola Indonesia
17 menit yang lalu

Hasil dan Klasemen Super League Pekan 2: Persija dan Borneo FC Masih Sempurna

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
9 jam yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Ditekuk Mali di Laga Terakhir
Bola Indonesia
9 jam yang lalu

Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Ditekuk Mali di Laga Terakhir

Hasil Indonesia Vs Mali U17 Babak Pertama, Seru! Garuda Muda Tertinggal Tipis
Bola Indonesia
10 jam yang lalu

Hasil Indonesia Vs Mali U17 Babak Pertama, Seru! Garuda Muda Tertinggal Tipis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

5

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dorong Daya Beli Masyarakat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

5

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview