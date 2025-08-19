Bisnis Indonesia Premium
Kalah dari Mali, Nova Arianto Senang Timnas U-17 Indonesia Berkembang

Timnas U-17 Indonesia kalah 1-2 dari Mali di Piala Kemerdekaan 2025, namun pelatih Nova Arianto puas dengan perkembangan tim. Fokus kini persiapan Piala Dunia U-17.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 08:14
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto / Timnas Indonesia
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto / Timnas Indonesia
Ringkasan Berita
  • Timnas U-17 Indonesia kalah 1-2 dari Mali dalam laga penentuan juara Piala Kemerdekaan 2025, dengan Mali mencetak dua gol lebih dulu.
  • Pelatih Nova Arianto melihat sisi positif dari kekalahan ini, menyatakan bahwa pemain banyak belajar dan akan dievaluasi untuk persiapan Piala Dunia U-17.
  • Timnas U-17 Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan di Yogyakarta dan Spanyol untuk persiapan Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto mengomentari kekalahan timnya dari Mali dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Nova Arianto dalam penutup turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam.

Garuda Muda kalah 1-2 dari Mali dalam pertandingan penentuan juara Piala Kemerdekaan 2025 itu.

Mali mencetak 2 gol lebih dulu lewat Zoumana Ballo dan Seydou Dembele. Skuad Timnas U-17 Indonesia membalas lewat gol Fadly Alberto.

Kendati kalah, pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto melihat sisi positif dari penampilan anak asuhnya.

"Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali, setelah ini pasti akan evaluasi mengenai performa pemain dan kita lihat siapa pemain yang akan kita bawa, harapan ke depannya mereka berkembang," kata Nova Arianto usai laga kontra Mali.

Nova menambahkan, Piala Kemerdekaan 2025 adalah momen untuk menyeleksi para pemain Timnas U-17 Indonesia.

Eks pemain Persib Bandung itu akan mempersiapkan tim terbaik untuk tampil di Piala Dunia U-17 pada November mendatang.

Dengan kekalahan dari Mali, Timnas U-17 Indonesia gagal menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025.

Tim Merah Putih mengumpulkan 4 poin hasil dari 1 kali menang dan 1 kali imbang. Mali keluar sebagai juara berkat 3 kemenangan beruntun.

Selanjutnya, Timnas U-17 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta dan Spanyol.

Anak asuh Nova Arianto akan terus dimatangkan demi tampil apik di Piala Dunia U-17 2025 Qatar.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia
Bola Indonesia
25 menit yang lalu

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League

